Komşularınızı çatlatacak sonbahar modasına uygun ev tekstil ürünleri

Yaz boyunca gündüzden geceye vaktimizin büyük bölümünü açık alanlarda geçirmeye çalışsak da, eminiz ki, siz de sonbahar ve kış aylarında evinizde daha fazla zaman geçirmek istersiniz. Soğuk günlerde sıcak bir yuvanın değeri elbette her zamankinden daha fazla anlaşılır. Yaşam alanınızı şimdiki halinden çok daha özel bir yere dönüştürmek ise sonbahar modasına uygun ev tekstil ürünleri ile mümkün! Başta komşularınız olmak üzere, evinize gelen tüm misafirlerinizi kendinize hayran bırakmaya hazır olun. Ev tekstilinde sonbahar modasının en favori ürünlerini sizin için tek tek listeledik:

Aslan yattığı yerden belli olur

Eğer sarı, turuncu, mürdüm ve koyu yeşil gibi sonbahar tonlarına özel ilginiz varsa yatak odanıza da bu ilginizi yansıtabilirsiniz. Eviniz için Eylül ayı ile birlikte yapabileceğiniz en güzel yeniliklerden biri, nevresimlerinizi sonbahar modasına uygun şekilde yenilemek olabilir. Tüm odaya damgasını vuran bu yenilik, evinizde neredeyse yeni bir mobilya almışsınız kadar güçlü bir etki yaratacaktır.

Bütçe dostu bir alışveriş yaparak yatak odanızdaki atmosferi yeniden yaratmanın en pratik yolunu Madame Coco'dan seçtik. Yüzde yüz pamuk içeriği ile mürdüm ve camel tonlarındaki nevresim setini tam da burada bulabilirsiniz.

Yatak örtüsü olmadan olmaz

Nevresim takımlarının bir parçası olan yorganınız ya da pikeniz ne kadar göz alıcı olursa olsun, gerçek bir yatak örtüsünün yerini hiçbir şey tutamaz. Özellikle evinize bir misafir grubu davet ettiğinizde, yatak örtüsü her türlü dağınıklığa karşı kamuflaj imkanı tanır!

Siz de sonbahar tutkunuzu pastel tonlarda bir yatak örtüsü ile pekiştirmeyi ve yatak odanıza şıklık katmayı düşünüyorsanız sizin için seçtiğimiz Taç markalı özel kumaş dokulu bu modele yakından bakın. Nakış desenlerini uzun yıllar severek kullanabileceğiniz yatak örtüsü için hemen tıklayın!

Dost başa misafir havluya bakar

Banyo, tuvalet ve mutfakların olmazsa olmaz ihtiyacı olan farklı ebatlardaki havlular; aynı zamanda ev dekorasyonuna da zarafet katar. Ev hijyeninizin ve dekoratif stilinizin bir sembolü olarak misafirlerinizi her zaman tertemiz havlularla ve modern tarzda işlemelerle karşılayın.

Dantela'nın Eva nakışlı bambu havlularını sizin için seçtik. Kapsamlı bir sonbahar temizliğinden sonra evin dört bir yanına iliştirebileceğiniz en zarif havlular 50x90 cm ölçülerinde. 6 adetten oluşan Dantela havlu setini incelemek için tıklayın!

Bornoz keyfinden vazgeçebilene aşk olsun

Prime üyesi olup avantajlardan yararlanmak için tıklayın!

Sonbaharla birlikte evinizde keyif köşeleri yaratmak istiyorsanız, dokunmanız gereken noktalardan biri de banyonuzdaki yumuşacık bornozlarınızın yer aldığı zarif köşe olmalı. Elbette bornozların görsel olarak yarattığı keyif kadar işlevleri de önemli. Uzun ve sıcak bir banyodan sonra giyinmek için acele etmemek... İşte huzurlu bir sonbahar evinin size sağlayacağı en büyük konfor bu!

Madame Coco'dan seçtiğimiz bu bornoz, kimono görünümüne sahip. Siz de ister sadece kendinize, ister evinizin tüm bireylerine tamamen pamuk içeriğe sahip bu konforu hediye etmek isterseniz tıklayın!

Evin en güzel yerine özel: Çocuk odası tekstil alışverişi

Çocuk odası tekstilindeki canlı renk ve desenler, yılın her döneminde heyecanınızı tazelemeye yeter. Odadaki baza, giysi dolabı ya da komodin gibi pahada ve yükte ağır parçaları her an yenilemek mümkün olmasa da, tekstil ürünleri alışverişinde hiçbir sınırınız yok. Sadece küçük değişikliklerle evin en küçük bireyinin şimdiden tarz sahibi olmasını sağlayabilirsiniz.

Yüzde yüz pamuk ipliğinden oluşan, tamamen doğal bir içeriğe sahip Taç organik bebek nevresim takımı tam size göre. Yüksek emiciliği ve elastik yapısıyla işlevsel bir karaktere de bürünen Taç'ın şıklık ve konfor vadeden ürünü yakından incelemek için tıklayın!

Etnik desenli kilimlerin tam zamanı

Kilimler daha çok sıcak günlerde, yazlık evlerde ortaya çıkan eşyalar olsa da; sonbahar aylarında etnik desenli kilimlerin çok özel bir yeri var. Evinize adım atar atmaz, sıcak bir karşılama arıyorsanız antreye sereceğiniz şık bir kilimden başka bir şeye ihtiyacınız yok.

Evin her köşesinde yere serebileceğiniz Orange Value imzalı, 80x150 cm ölçülere sahip etnik desenli kiliminizi dilerseniz dikey olarak da duvar dekorasyonunda sergileyebilirsiniz. Uzun yıllar kullanabileceğiniz, kayma yapmayan bu kilimi incelemek için tıklayın!

Hayat kurtaran ipeksi bir dokunuş: Koltuk örtüsü

Evinizin salonu ya da oturma odası için haftalarca koltuk takımı arar, hayalinizdeki takımı bulduktan sonra da sadece birkaç saat içinde bu takımın üzerine bir şeyler dökmeye başlarsınız! Özellikle çocuklu evlere ve televizyon karşısında bir şeyler atıştırmayı seven çiftlere ipeksi dokunuşuyla şık ve zarif bir koltuk örtüsü şart.

Hem konforlu hem de stil dolu bir sonbahar için koltuk örtüsü alışverişi yapmaya başlamadan önce Ladynil imzalı 180x210 cm ölçülerine ve modern tarza sahip bu modele göz atmak için tıklayın!

Bir masa örtüsü ne çok şeyi değiştirir!

Salonunuzda ya da mutfağınızda yer alan yemek masanızı yıllar içinde eskitirken klasik görüntüsünden de epey sıkılmış olabilirsiniz. Neyse ki sonbaharın yenilikçi ruhunu masanıza taşımak, birbirinden şık masa örtüleri sayesinde çok kolay. Uygun fiyata satın alabileceğiniz renk renk, desen desen masa örtülerinin her biri bambaşka duyguları ve duyuları harekete geçiriyor.

Kış ayları yaklaşırken doğayı çağrıştıran yeşil, bej, kahverengi gibi renk tonlarına Ysahome markalı şık masa örtüsü evinizin atmosferine hoş bir hava katacak. Polyesterden üretilen dikdörtgen biçimindeki örtü leke tutmuyor ve farklı ebatlarda satışa sunuluyor. Yakından bakmak isterseniz mikro petek dijital baskılı şık modeli burada bulabilirsiniz.

Perdelerinize yatırım yapın, içiniz açılsın

Evinizi pencerelerle buluşturan, karanlık duvarlardan gün ışığına açılan perdeleriniz ev dekorasyonunuz için sandığınızdan çok daha önemli bir yere sahip. Özellikle de eve kapandığınız sonbahar ve kış günlerinde, perdelerinizle ne çok bakıştığınızı bir düşünün. Perdeler değişirse, tüm evin atmosferi de doğal olarak değişir. Evinizi ziyaret eden komşularınız kahvelerini yudumlarken uzun uzun inceleyebilsinler diye, yılın en trend perde modelleri arasından gösterişli seçimler yapmaya ne dersiniz?

Karanlık günlerde evinizin daha ferah ve aydınlık görünmesini isterseniz Taç Garlis tül perde, kahve ve krem tonları ile içinizi açabilir. İstediğiniz şekilde pile ayarı yapabildiğiniz, 150x260 cm ölçülerindeki modele sahip olmak için buraya tıklayın.

Mutfaklarda sonbahar detaylarını ihmal etmeyin

Uçuşan yapraklar, pastel renkler, açık ve koyu karışımı çizgili desenler gibi size sonbahar dekorasyonunu çağrıştıran her ne varsa; bunları mutfak tekstilinde de tercih edebilirsiniz. Özellikle kurulama bezi olarak kullanabildiğiniz mutfak ürünlerini çekmeceye hapsetmeyin. Şık askılarda sergilenmeye uygun, zarif modeller arasından seçim yaparak zevkinizi ortaya koyun.

Her mutfağın ihtiyacı olan Eponj Home markalı uygun fiyatlı bezlerden farklı renk ve desenlerde satın alarak evinizde sonbahar modasına uygun dokunuşlar yapabilirsiniz. Sizin için seçtiğimiz pötikare desenli 10 parçalık set 45x65 cm ölçülerine sahip. Tamamen pamuk içeriğe sahip bu doğal ve hesaplı ürüne göz atmak için tıklayın!