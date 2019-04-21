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"Komşularla yapacağımız ihracatı artırmadan başka ülkelerle artırma olanağımız yok"

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 18:09 | Son Güncelleme

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya: - "Komşu ülkeler ile yapacağımız ihracatı artırmadan başka ülkelere ihracatı artırma olanağımız yok" - Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş: - "Daha önce çifte gümrük sorunu vardı. Onları kaldırdılar ancak şimdi vergilerdeki bazı artışlar camiamızı sıkıntıya sokuyor"

ERBİL (AA) - Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya, komşu ülkelerle yapılacak ihracatı artırmadan başka ülkelere ihracatı artırma olanağının bulunmadığını söyledi.

Kaya öncülüğünde aralarında Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş ve Diyarbakır Sanayi Bölgesi Başkanı Aziz Odabaşı'nın da bulunduğu 50 kişilik heyet, Irak'ın Erbil kentinde temaslarda bulundu.

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay ile bir araya gelen heyet, Erbil Ticaret ve Sanayi Odasında iş fırsatları ile Türkiye'den Irak'a gelen iş insanların sorunlarına yönelik çözüm yollarını ele aldı.

Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan DTSO Başkanı Kaya, "Komşu ülkelerle ile yapacağımız ihracatı artırmadan başka ülkelere ihracatı artırma olanağımız yok." dedi.

Terör örgütü DEAŞ ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) gayrimeşru referandum nedeniyle ikili ticaret hacminde önemli daralmalar yaşandığını belirten Kaya, ziyaretin amacının ticaret hacminin artırılması olduğunu söyledi.

Kaya, yarın açılacak 11. Erbil Uluslararası İnşaat Fuarı'nda Türk firmaların katılım sağlayacağı bilgisini vererek, fuarda Diyarbakır'daki firmaların yanı sıra kendilerinin de oda olarak organize sanayi bölgesiyle birlikte stand açacaklarını kaydetti.

21 Mart'ta başlayan Diyarbakır-Erbil uçak seferlerini de hatırlatan Kaya, uçuşların ticaret hacminde önemli bir ivme kazandıracağına inandığını ifade etti.

- "Vergiler iş insanı camiasını sıkıntıya sokuyor"

Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş de bölgenin Türkiye için önemli bir pazar olduğunu söyledi.

Yapılan görüşmelerde iş camiasının sorunlarının da ele alındığını belirten Geliş, "Daha önce çifte gümrük sorunu vardı. Onları kaldırdılar ancak şimdi vergilerdeki bazı artışlar camiamızı sıkıntıya sokuyor. Görüşmelerimizde bazı ticari uyuşmazlıkları ve sorunları dile getirdik." dedi.

Geliş, Habur Sınır Kapısı ile ilgili modernizasyonun yapılması için çalışmaların planlandığını ifade ederek, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) bu konuyla ilgili ciddi girişimleri olduğunu dile getirdi.

Irak'taki temasları kapsamında Erbil Valisi Nevzad Hadi ile bir araya gelen heyet, salı günü Süleymaniye'de bir dizi görüşmeler gerçekleştirecek.

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