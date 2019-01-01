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Komşunun oğlu kuş sesini duymayınca sobadan zehirlenen çiftin cansız bedeni bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 01.01.2019 13:56 | Son Güncelleme

KONYA'nın Ereğli ilçesinde, ısınmak için yaktıkları kömür sobasından sızan karbonmonoksitten zehirlenen Ramazan (52) ve eşi Ayten Elcil (46), yaşamını yitirdi.

Komşunun oğlu kuş sesini duymayınca sobadan zehirlenen çiftin cansız bedeni bulundu

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA) - KONYA'nın Ereğli ilçesinde, ısınmak için yaktıkları kömür sobasından sızan karbonmonoksitten zehirlenen Ramazan (52) ve eşi Ayten Elcil (46), yaşamını yitirdi. Çiftin cansız bedenleri, üst komşunun oğlunun her geçişinde evden gelen kuş sesini bu kez duymayınca şüphelenip, polis ve sağlık görevlilerine haber vermesiyle bulundu. Çiftin beslediği kuşun da telef olduğu görüldü.
Olay, Hamidiye Mahallesi Şehit Ahmet Akyüz Caddesi'ndeki apartmanda meydana geldi. Yusuf Koçer, babasının evini kontrol etmek için geldiğinde, binanın alt katında oturan komşuları Ramazan Elcil'in beslediği kuşun her zaman duyduğu sesini duymadı. Durumdan şüphelenen Koçer, zili çaldığı halde kapıyı açan olmayınca evdekilere telefonla ulaşmak istedi, ancak telefon da açılmadı. Bu sırada Ramazan Elcil'in baldızı da ablası ve eniştesinden haber alamadığı için daireye geldi. Birbirine endişelerini dile getiren ikili, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
İhbarla gelen ekipler, çilingire kapıyı açtırıp, eve girdiğinde Ramazan- Ayten Elcil çiftinin cansız bedenleriyle karşılaştı. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, çiftin kömür sobasından sızan karbonmonoksitten zehirlendiğini belirledi. Evde beslenen kuşun da telef olduğu görüldü. Elcil çiftinin cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere Ereğli Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.
'KUŞ SESİNİ DUYMAYINCA ŞÜPHELENDİM'
Yusuf Koçer, Elcil çiftinin genellikle sabah erken saatlerde kalktığını belirterek, ''Babamın evini kontrol etmeye gelmiştim. Komşumuz Ramazan ağabey, kuş besliyordu. Her gün erken kalkarlardı. Kuş sesini duymayınca durumdan şüphelendim. Telefon ve kapıyı açan olmadı. O sırada kardeşi geldi. Polis ve sağlık görevlilerine haber verdik. Eve girdiğimizde ise cansız bedenleriyle karşılaştık'' dedi.

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Komşunun oğlu kuş sesini duymayınca sobadan zehirlenen çiftin cansız bedeni bulunduKomşunun oğlu kuş sesini duymayınca sobadan zehirlenen çiftin cansız bedeni bulunduKomşunun oğlu kuş sesini duymayınca sobadan zehirlenen çiftin cansız bedeni bulunduKomşunun oğlu kuş sesini duymayınca sobadan zehirlenen çiftin cansız bedeni bulundu

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