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Komşusunu parası için yakarak öldürmüştü! Kan donduran olayda yeni gelişme

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2020 16:14 | Son Güncelleme

Samsun'da 2017 yılında diri diri yakılan ve tedavi gördüğü hastanede 10 gün sonra hayatını kaybeden yaşlı kadının 3 yıl sonra yakalanan katil zanlısı yargılandığı mahkemece ağırlaştırılmış müebbet hapis ve ayrıca da 14 yıl hapis cezasına cezasına çarptırıldı.

Komşusunu parası için yakarak öldürmüştü! Kan donduran olayda yeni gelişme

Olay, 2017 yılında Samsun'un Kavak ilçesi Küçükçukuralan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinde yangın çıkan 79 yaşındaki Şaver Cindi ağır yaralı olarak Samsun Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi gören yaşlı kadın, polise verdiği ifadede, eşinin cuma namazına gittiğinde Fikret Cindi'nin (52) eve geldiğini ve para istediğini, olmadığını söyleyince kendisini darp ederek, üzerine ve etrafına benzin döküp ateşleyerek kaçtığını söyledi. Bunun üzerine ekipler, şüpheliyi aramaya başladı. Kayıplara karışan Fikret Cindi olaydan 3 yıl sonra 22 Ocak 2020 tarihinde Bursa'da yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBETE ÇARPTIRILDI

Fikret Cindi'nin Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanması sona erdi. Bugün görülen davanın son duruşmasında mahkeme Fikret Cindi'yi "yaşlı kadını yakarak öldürmekten" ağırlaştırılmış müebbet, parasını almaktan "yağma" suçundan 12 yıl ve evini yakmaktan da "mala zarar verme" suçundan 2 yıl olmak üzere, ağırlaştırılmış hapis cezasının yanı sıra toplam 14 yıl da hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Kaynak: İHA

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