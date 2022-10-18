HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Komşusunun aracını benzin döküp yaktı! Sebebi 'pes' dedirtti

Komşusunun aracını benzin döküp yaktı! Sebebi 'pes' dedirtti

18.10.2022 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziosmanpaşa'da duyanları şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Ş.D. isimli kişi, motosikleti için kiraladığı alana, minibüsünü park eden komşusu İ.P ile tartıştı. Tartışma sonrasında Ş.D otoparka gelerek komşusu İ.P'nin aracının üzerine benzin döküp yaktı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. İşte olayın detayları...

Gaziosmanpaşa Yıldız Tabya Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde, Ş.D. isimli kişi, motosikletini park etmek için kiraladığı alana park edilen minibüsü yaktı. Ş.D.'nin aynı gün öğlen saatlerinde, kiraladığı park yerini izinsiz kullanan komşusu İ.P ile tartıştığı öğrenildi.

8fca0cbe7c38ffa5eb8550bae465368d

Tartışmadan saatler sonra otoparka gelen Ş.D., komşusu İ.P'nin aracının camını kırarak içine benzin döküp, ateşe verdi. Aracın yandığını farkeden apartman sakinleri müdahale etti. İhbar üzerine gözaltına alınan Ş.D., 'Mala zarar verme' suçundan adliyeye sevk edildi.

Gaziosmanpaşa'da park yeri için tartıştığı komşusunun aracını yaktı - Genel - İstanbul -

KOMŞU O ANLARI ANLATTI

Aracı yanan kişinin komşusu olan Enes Purcu, “Dün akşam saat 20.00 sıralarında iki komşumuz burada kavga ediyor. Karşılıklı bir söz dalaşı ile başlıyor. Buraya bir motor park ediyor. Motor park edince ‘neden buraya park ediyorsun? Buraya park etme şuraya alır mısın?’ gibisinden ricada bulunuyor. Motor sahibi kişide sert karşılık veriyor. Sert bir şekilde söz dalaşına giriyor. Daha sonra onu ittirmeye kalkınca filan bir arbede çıkıyor aralarında arbede sona erdiğinde taraflar dağılıyor. Bu arkadaşta kepengi açıyor. Araca taş fırlatıyor, kaldırım taşı aracın camlarına vuruyor. Ondan sonra eline tiner alıyor aracı yakıyor. Biz de araçtan çıkan dumana geldik. Ondan sonra söndürdük. Taraflar arasında sözlü olarak bir uzlaşma sağlandı. Aralarında çözecekler gibi duruyor. Araçta 80-90 bin liralık bir hasar var. Kendi servisi var. Gelen servis bir rapor çıkardı. İşçilik ile beraber kendi parçaları ile beraber 80-90 bin liralık hasar varmış ki kendi yetkili servisi gelseydi araç hurdaya çıkacağını söylediler aracın orijinal servisi aracı hurdaya çıkarır. Bunu yapmaya kalkmaz diyor” dedi.

4d1d680c3b84fff3aeb5ae867925ee02

DHA-İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mansur Yavaş'tan çok konuşulacak 'maaş' ve 'gider' açıklaması!Mansur Yavaş'tan çok konuşulacak 'maaş' ve 'gider' açıklaması!
Son dakika: Milyonları ilgilendiren torba yasa teklifi kabul edildi! Maske cezaları, KYK faizi, icra borçları, çalışanlara yemek parası...Son dakika: Milyonları ilgilendiren torba yasa teklifi kabul edildi! Maske cezaları, KYK faizi, icra borçları, çalışanlara yemek parası...
Annesini metal çubukla dövüp balkondan atmak istedi! Kimliği şaşkına çevirdiAnnesini metal çubukla dövüp balkondan atmak istedi! Kimliği şaşkına çevirdi
Anahtar Kelimeler:
Gaziosmanpaşa kundaklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sıfır ve ikinci el arabada yeni adres Ticaret Bakanlığı oldu

Sıfır ve ikinci el arabada yeni adres Ticaret Bakanlığı oldu

Ünlü oyuncunun atı koşuda birinci geldi! Kazandığı para...

Ünlü oyuncunun atı koşuda birinci geldi! Kazandığı para...

Türkiye’den çok kritik bir hamle daha!

Türkiye’den çok kritik bir hamle daha!

Maden işçileri için yeni yasa ve maddi destek hazırlığı

Maden işçileri için yeni yasa ve maddi destek hazırlığı

Flaş sözler! "Yeniden Erdoğan'a oy verebilirim"

Flaş sözler! "Yeniden Erdoğan'a oy verebilirim"

59 ilde dev FETÖ operasyonu! "Finans kaynaklarının deşifre edilmesi..."

59 ilde dev FETÖ operasyonu! "Finans kaynaklarının deşifre edilmesi..."

İlginizi Çekebilir

Bir saatten uzun süre ölüydü! Başka alemlere geçişini anlattı

Bir saatten uzun süre ölüydü! Başka alemlere geçişini anlattı

Sosyal hayatınızı değiştirme vakti geldi

Sosyal hayatınızı değiştirme vakti geldi

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Boşanma davasında 'çıplak fotoğraf albümü skandalı'!

Boşanma davasında 'çıplak fotoğraf albümü skandalı'!

Film gibi olay: Arkadaşıyla çarpıştı hayatı karardı! Uyuduğu an...

Film gibi olay: Arkadaşıyla çarpıştı hayatı karardı! Uyuduğu an...

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.