Komşusunun aracını benzin döküp yaktı! Sebebi 'pes' dedirtti

Gaziosmanpaşa Yıldız Tabya Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde, Ş.D. isimli kişi, motosikletini park etmek için kiraladığı alana park edilen minibüsü yaktı. Ş.D.'nin aynı gün öğlen saatlerinde, kiraladığı park yerini izinsiz kullanan komşusu İ.P ile tartıştığı öğrenildi.

Tartışmadan saatler sonra otoparka gelen Ş.D., komşusu İ.P'nin aracının camını kırarak içine benzin döküp, ateşe verdi. Aracın yandığını farkeden apartman sakinleri müdahale etti. İhbar üzerine gözaltına alınan Ş.D., 'Mala zarar verme' suçundan adliyeye sevk edildi.

KOMŞU O ANLARI ANLATTI

Aracı yanan kişinin komşusu olan Enes Purcu, “Dün akşam saat 20.00 sıralarında iki komşumuz burada kavga ediyor. Karşılıklı bir söz dalaşı ile başlıyor. Buraya bir motor park ediyor. Motor park edince ‘neden buraya park ediyorsun? Buraya park etme şuraya alır mısın?’ gibisinden ricada bulunuyor. Motor sahibi kişide sert karşılık veriyor. Sert bir şekilde söz dalaşına giriyor. Daha sonra onu ittirmeye kalkınca filan bir arbede çıkıyor aralarında arbede sona erdiğinde taraflar dağılıyor. Bu arkadaşta kepengi açıyor. Araca taş fırlatıyor, kaldırım taşı aracın camlarına vuruyor. Ondan sonra eline tiner alıyor aracı yakıyor. Biz de araçtan çıkan dumana geldik. Ondan sonra söndürdük. Taraflar arasında sözlü olarak bir uzlaşma sağlandı. Aralarında çözecekler gibi duruyor. Araçta 80-90 bin liralık bir hasar var. Kendi servisi var. Gelen servis bir rapor çıkardı. İşçilik ile beraber kendi parçaları ile beraber 80-90 bin liralık hasar varmış ki kendi yetkili servisi gelseydi araç hurdaya çıkacağını söylediler aracın orijinal servisi aracı hurdaya çıkarır. Bunu yapmaya kalkmaz diyor” dedi.

DHA-İHA

