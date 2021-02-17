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Komünist Başkan Maçoğlu’nun kardeşi uyuşturucudan gözaltına alındı

17.02.2021 11:15 | Son Güncelleme:
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Komünist Başkan Maçoğlu’nun kardeşi uyuşturucudan gözaltına alındı

Türkiye Komünist Partili (TKP) Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu’nun kardeşi Soner Maçoğlu, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan Aydın’ın Didim ilçesinde gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Didim Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince Çamlık Mahallesi’nde bir ikamette uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine adrese operasyon düzenlendi.

Türkiye Komünist Partili (TKP) Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu’nun kardeşi Soner Maçoğlu, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan Aydın’ın Didim ilçesinde gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Didim Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince Çamlık Mahallesi’nde bir ikamette uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda ikamette bulunan Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu’nun kardeşi olduğu anlaşılan Soner Maçoğlu ile U.A. isimli şahıs yakalandı. Soner Maçoğlu “uyuşturucu madde ticareti“ suçundan gözaltına alınırken, U.A. isimli şahıs hakkında TCK’nın 191 suçundan işlem yapıldı. Şahıs Didim Sulh Ceza Hakimliğince güveni kötüye kullanma suçundan aranması sebebiyle gözaltına alındı. Operasyonda 0.66 gram metamfetamin maddesi ile birlikte yakalanan B.A. ve A.B. isimli şahıslar ise serbest bırakıldı.
İkamette yapılan aramada 4.71 gram metamfetamin maddesi, 25.48 gram sentetik kannobinoid maddesi, 1 adet çalışır vaziyette hassas terazi, uyuşturucu paketlemede kullanılan muhtelif malzemeler ele geçirildi.

Komünist Başkan Maçoğlu’nun kardeşi uyuşturucudan gözaltına alındı

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