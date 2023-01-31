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Kömürlükte cesedi bulunmuş, babası otobüste yakalanmıştı! Korkunç olayda yeni detaylar ortaya çıktı

31.01.2023 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman’da halasını ait kömürlükte 7 yaşındaki Adara A.’nın cesedi bulundu. Babası Ö.F.A. şüpheli olarak otogarda İstanbul’a giden otobüste yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, şüpheli olarak gözaltına alınan babası Ö.F.A.’nın emniyetteki işlemleri devam ediyor. Olayla ilgili detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Cesedin odun ve kömür çuvallarının altına gizlenmiş halde bulunduğu öğrenildi. Şüpheli babanın ise bir gün önce otobüs rezervasyonu yaptırdığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

Kömürlükte cesedi bulunmuş, babası otobüste yakalanmıştı! Korkunç olayda yeni detaylar ortaya çıktı

Kan donduran olay, Beşevler Mahallesi 1306’ncı Sokak’ta bulunan bir kömürlükte meydana geldi. Halasına ait kömürlükte 7 yaşındaki Adara A.’nın cesedinin bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde kız çocuğunun hayatını kaybettiği belirlendi.

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'NE OLUR BİR KERE ÖPEYİM O MOSMOR ELLERİNİ'

Olay yeri inceleme ekipleri kömürlükte inceleme yaparken, güvenlik şeridine gelen bir kadın elinde fotoğrafı göstererek, “Çocuk bu değil mi? Ne olur bir kere göreyim. Allah peygamber aşkına bir kere göreyim. Götürmeden bakayım. Öpeyim onu bir kez. Hasret kalacağım bir ömür boyu. Ne olur bir kere öpeyim o mosmor ellerini. Ne olur ben de gideyim ambulansla” diyerek gözyaşı döktü.

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OTOBÜSTE YAKALANDI

Polisin yaptığı araştırmada şüpheli olarak aranan babası Ö.F.A ise otogarda İstanbul’a hareket eden bir otobüste yakalanarak gözaltına alındı. Küçük kızın cansız bedeni otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Ö.F.A.’nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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CESEDİ ODUN VE KÖMÜR ÇUVALLARININ ALTINA GİZLENMİŞ

Korkunç olayla ilgili olarak bazı detaylar da ortaya çıkmaya başladı.

Eşi M.A.’nın bir süre önce Ö.F.A.’ya boşanma davası açtığı ve yaşadıkları İstanbul’dan babasının Batman’daki evine geldiği öğrenildi. Bunun üzerine şüpheli Ö.F. A.’nın da yaklaşık 2 hafta önce İstanbul’dan Batman’a geldiği ve ablasının evinde kaldığı belirlendi. 2 gün önce de Ö.F.A.’nın kızını bir süre kendisinde kalması için yanına alarak vakit geçirdiği ve ablasının gelip gelmeyeceğini sormak için araması üzerine de bir arkadaşında kalacağını söylediği kaydedildi. Bugün de ablasının kömür almak için kömürlüğe gittiği, odun ve kömür çuvallarının arasında gizlenmiş şekilde yeğenin cesediyle karşılaştığı anlaşıldı.

Adara’nın cansız bedeni üzerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede herhangi bir kesici delici alet ya da kurşun yarasının olmadığı, vücudunda morarmalar olduğu belirtildi.

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29 OCAK’TA İSTANBUL İÇİN REZERVASYON YAPMIŞ

Ö.F.A.'nın 29 Ocak tarihinde şehirlerarası bir yolcu otobüsü firmasına, 30 Ocak Pazartesi günü saat 12.00’de İstanbul’a hareket edecek olan otobüs için rezervasyon yaptırdığı da ortaya çıktı. Ö.F.A.'nın Diyarbakır'da otobüste yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

(DHA)

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Batman ceset

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