Kondilom (HPV virüsü) hakkında bilinmesi gerekenler

Op. Dr. Altan Karan, kondilomun (HPV virüsü) bazı türlerinin rahim dokusunda değişikliğe ve hatta rahim kanserine neden olabileceğini de söyledi.

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Altan Karan, kondilom (HPV virüsü) ve tedavisi hakkında açıklama yaptı. Human papilloma virüs olarak bilinen ve yaygın adı ile HPV’nin kadın ve erkeklerde genital bölge etrafında ve içinde çıkan siğiller olarak açıklayan Dr. Karan, "Erkeklerde penis çevresinde ve üzerinde, kadınlarda ise vajina etrafında veya vulva içinde çıkmaktadır. Bu virüsün bazı tipleri rahim ağzındaki doku değişikliklerine neden olarak, rahim kanserini oluşturabilmektedir. Kondilom tedavisi olan bir rahatsızlıktır. Ancak, tüm hastalıklarda olduğu gibi erken teşhis ve doğru tedavi yönteminin seçilmesi gerekmektedir. Yapılan tetkikler sonrasında, operasyon ile alınacak olan siğiller, dağılmadan, farklı etmenlere yol açmadan ortadan kaldırılmaktadır" dedi.

Op. Dr. Altan Karan, kondilomun (HPV virüsü), bazı türlerinin rahim dokusunda değişikliğe ve hatta rahim kanserine neden olabileceğini de söyledi.