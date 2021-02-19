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Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde 'gizemli monolit' yakıldı

19.02.2021 09:16 | Son Güncelleme:
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde 'gizemli monolit' yakıldı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde ortaya çıkan gizemli monolit, "büyücülerin gönderdiği" iddiası üzerine halk tarafından ateşe verildi.

Dünyanın farklı yerlerinde gizemli şekilde ortaya çıkan ve kaybolan metal blok (monolit), Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin başkenti Kinşasa’da ortaya çıkmasının ardından ateşe verildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, KDC’nin başkentinde yeniden ortaya çıkan gizemli monolit halk tarafından yakıldı.

Başkent sakinlerinin başta büyük ilgi gösterdikleri monoliti büyücülerin gönderdiği iddiası üzerine ateşe verdikleri belirtildi.

Gizemli şekilde ABD ve Romanya’da da ortaya çıkan, ardından da kaybolan monolitlerin son örneklerinden biri Şanlıurfa'da Göbeklitepe yakınlarındaki tarlada toprağa saplı halde bulunmuştu.

Göbeklitepe'deki monolitin, Türkiye'nin Milli Uzay Programı'nın tanıtımının parçası olduğu ortaya çıkmıştı.

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