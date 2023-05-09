HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde sel felaketi: 425 ölü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde sel felaketi: 425 ölü

09.05.2023 21:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Güney Kivu eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 425'e çıktı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde sel felaketi: 425 ölü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ndeki sel felaketinde ölenlerin sayısı 425’e yükseldi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Güney Kivu eyaletine bağlı Bushushu ve Nyamukubi köylerinde geçen hafta meydana gelen sel felaketinin ardından 31 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Böylece hayatını kaybedenlerin sayısı 425’e yükseldi.

Birçok kişinin kaybolduğu felakette arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Bölgede etkili olan şiddetli yağışlar, Chibira Nehri'nin taşmasına neden olmuştu.

Tropikal iklim kuşağında yer alan KDC, yağış sezonunda sık sık doğal afetlerle karşı karşıya kalıyor. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünyanın merak ettiği gelişmeyi MSB duyurdu!Dünyanın merak ettiği gelişmeyi MSB duyurdu!
İYİ Parti Lideri Akşener canlı yayında açıkladı!İYİ Parti Lideri Akşener canlı yayında açıkladı!
NASA’nın uydu görüntülerine yansıdı! İzmit Körfezi’nden başlayıp...NASA’nın uydu görüntülerine yansıdı! İzmit Körfezi’nden başlayıp...
Anahtar Kelimeler:
sel Kongo Demokratik Cumhuriyeti

En Çok Okunan Haberler

Temmuz’da asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Temmuz’da asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Kamu işçisi sonrası sıra memur ve emekliye zamda!

Kamu işçisi sonrası sıra memur ve emekliye zamda!

Sokak ortasında başından vurdu! Kan donduran cinayet anı kamerada

Sokak ortasında başından vurdu! Kan donduran cinayet anı kamerada

Akşener o pankarta ateş püskürdü: Ayıptır, ahlaksızlıktır!

Akşener o pankarta ateş püskürdü: Ayıptır, ahlaksızlıktır!

Erzurum mitingindeki olaylara karışmıştı! Derhal harekete geçildi

Erzurum mitingindeki olaylara karışmıştı! Derhal harekete geçildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara çağrı! 'Gün soğukkanlı olma sabırla olma günüdür'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara çağrı! 'Gün soğukkanlı olma sabırla olma günüdür'

İlginizi Çekebilir

Viral oldu! “Mahallenizi yakmaya geleceğim dedi ve geldi"

Viral oldu! “Mahallenizi yakmaya geleceğim dedi ve geldi"

Kaldığı her yerde önce araştırma yapıyor! “Gizli kameraları...”

Kaldığı her yerde önce araştırma yapıyor! “Gizli kameraları...”

Şarjlı diş fırçası, tıraş makinesi... Kişisel bakım ürünlerinde indirim!

Şarjlı diş fırçası, tıraş makinesi... Kişisel bakım ürünlerinde indirim!

Boşanmasını kutlamak için atladı! Güvenlik ipi kopunca...

Boşanmasını kutlamak için atladı! Güvenlik ipi kopunca...

Asıl gelinlik ortaya çıktı! "Bu sefer olmuş"

Asıl gelinlik ortaya çıktı! "Bu sefer olmuş"

Benzersiz tasarımıyla öne çıkan Welder saatleri sizin için seçtik! Herkesin gözü saatinizde olacak

Benzersiz tasarımıyla öne çıkan Welder saatleri sizin için seçtik! Herkesin gözü saatinizde olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.