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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebolalı papaz paniği

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 17:55 | Son Güncelleme

Ebola virüsü taşıyan bir papazın, virüsün hiç görülmediği Goma kentine gitmesi yetkilileri harekete geçirdi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki (KDC) Kuzey Kivu eyaletinin en büyük kenti Goma'da bir papazın Ebola virüsü taşıdığının tespit edilmesi Sağlık Bakanlığını alarma geçirdi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, salgının uzun süredir görüldüğü Butembo kentinden 2 milyon nüfuslu Goma'ya giden 46 yaşındaki bir papaza yapılan test pozitif çıktı.

Sağlık Bakanı Oly Ilunga, papazla aynı otobüste 18 yolcunun bulunduğunu öğrendiklerini ve en kısa sürede bu kişilere aşı yapılacağını belirtti.

Goma'da şimdiye kadar Ebola virüsüne rastlanmamıştı.

Öte yandan, Ebola ile mücadelede görev alan 2 topluluk liderinin kimliği belirsiz kişiler tarafından Beni-Butembo kentleri arasındaki bölgede öldürüldüğü bildirildi.

- Ölü sayısı bin 571'e yükseldi

KDC Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, geçen yıl temmuz sonunda Kuzey Kivu eyaletinde başlayan ve Ituri eyaletine yayılan salgında, 2 bin 489 kanamalı ateş vakası görüldü. Bu kişilerden 2 bin 395'inin Ebola virüsü taşıdığı tespit edildi.

Salgında bin 571 kişi hayatını kaybederken virüsü taşıyan 698 kişi tedavi edildi. Ebola merkezlerinde 128 kişinin tedavisi sürüyor.

Virüsten kaynaklandığı kesinleşmeyen kanamalı ateş vakalarından da 94 kişi yaşamını yitirdi.

Bölgede 8 Ağustos 2018'de başlatılan kampanya kapsamında 161 bin 400 kişi aşılandı.

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı iki salgınla ortaya çıkmıştı. KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında, 30 bin kişiye virüs bulaşmış, 11 binden fazla kişi ölmüştü.

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butembo ebola KDC Kongo papaz

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