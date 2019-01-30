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Kongo’daki ebola vakaları, Sudan’ı alarma geçirdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2019 12:11 | Son Güncelleme

Güney Sudan’daki ebola sağlık örgütü, sınır komşusu Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde artan ebola vakaları nedeniyle yüksek alarma geçti.Güney Sudan’ın Batı Equatoria bölgesindeki ebola sağlık örgütü, ebola vakalarının Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde artmaya devam etmesi nedeniyle yüksek alarmda olduğunu açıkladı.

Güney Sudan’daki ebola sağlık örgütü, sınır komşusu Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde artan ebola vakaları nedeniyle yüksek alarma geçti.
Güney Sudan’ın Batı Equatoria bölgesindeki ebola sağlık örgütü, ebola vakalarının Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde artmaya devam etmesi nedeniyle yüksek alarmda olduğunu açıkladı. Güney Sudan ile sınırlarını paylaşan Kongo’nun kuzeyinde ebola vakası nedeniyle 300’ün üzerinde ölüm vakası ile 500’den fazla ebola vakası tespit edildi.
Ebola sağlık örgütü sözcüsü Dr. Natalia, sağlık örgütünün yüksek alarmda olduğunu ve ekiplerinin, tarama sistemlerinin kurulduğu Sakure ve Nabiapai gibi sınır noktalarında konuşlandırıldığını belirtti. Natalia, insanların Ebola hakkında yanlış bilgi edindiklerini, Batı Equatoria’nın Kongo’ya yakın olması nedeniyle salgının Güney Sudan’a kolayca girebileceğini söyledi.
Batı Equatoria bölgesindeki ebola sağlık örgütü herhangi bir şüpheli vakanın gecikmeden incelenmesi için bölgedeki tüm köylerde ebolanın şüpheli semptomlarını izlemeye devam ediyor.

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