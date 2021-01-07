Kongre binasını basan kostümlü saldırganın kimliği belli oldu

ABD’de belki de Joe Biden’ın başkanlık yolunun açılmasını hızlandıran gösterinin arkasındaki isimler tek tek ortaya çıkmaya başladı…

Dün gece ABD’de Kasım ayında yapılan başkanlık seçimi sonuçlarını değerlendiren Kongre’ye bir baskın düzenleyen ABD Başkanı Trump destekçileri polis ile çatışmış 4 kişi yaşamını yitirmiş ve onlarca insan da yaralanmıştı.

32 yaşındaki Angeli’nin gözaltına alınıp alınmadığına dair bir açıklama yapılmadı.

Yaşanan protesto gösterileri sırasında Kongre binasına giren grup içerisinde dikkat çeken bir figürün kimliği ise ortaya çıktı. Kongre binasına giren boynuzlu bir başlık takan ve üzeri çıplak olan adamın QAnon Shaman lakaplı bir Trump destekçisi olduğu ortaya çıktı.

Gerçek adı Jake Angeli olan adamın Arizona QAnon destekçisi olduğu açıklanırken, Amerikan basını 32 yaşındaki adamın daha önce Trump’ın mitinglerinde boy gösterdiğini ve kıyafeti ve dövmeleriyle özellikle Cumhuriyetçiler arasında meşhur olduğunu yazdı.

ABD bayrağıyla kürsüye çıkıp megafonla slogan atan saldırganın, Cumhuriyetçiler arasında oldukça popüler olduğu tespit edildi.