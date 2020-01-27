Kongredeki demokratlardan Trump'ın seyahat yasağına karşı hamle

WASHINGTON (AA) - ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi, Donald Trump yönetiminin aralarında Müslüman bazı ülkelerin de olduğu 7 ülkeyi hedef alan seyahat yasağına karşı yeni bir tasarı hazırladıklarını açıkladı.

Pelosi, Trump yönetimince aralarında İran, Libya, Somali, Suriye ve Yemen'in de bulunduğu 7 ülkeye seyahat yasağı getirilmesinin üçüncü yıl dönümünde konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Seyahat yasağına karşı gelecek haftalarda yeni bir tasarı sunacaklarını belirten Pelosi, Trump'ın gelecekte, makul bir gerekçe sunmadığı ve Kongreye danışmadığı sürece benzer bir karar almasını engellemeyi amaçladıklarını belirtti.

Pelosi, şu ifadeleri kullandı:

"Temsilciler Meclisindeki Demokratlar, Başkan Trump'ın acımasız ve Amerikan olmayan seyahat yasağına karşı durmaktadır. Önümüzdeki haftalarda, Adalet Komitesi, göçmenlik sistemimizde dini ayrımcılığı yasaklamak ve başkanın bu tür önyargılı ve bağnaz kısıtlamalar uygulama yetkisini sınırlamak için 'Yasağa Hayır Yasasını' genel kurula getirecektir."