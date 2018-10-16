Konsolosluk konutundaki dikkat çeken eski su kuyusu detayı

Başkonsolosluk binasının ardından Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na ait konutta da aramalar yapılacağı açıklandı.Konut önünde gün boyu harekli anlar yaşanırken, Suudi Arabistan Başkonsolosu Muhammed Uteybi akşam saatlerinde Suudi Havayollarına ait bir uçak ile ülkesine gitti. Ardından aşkam saatlerinde Suud konsolosluğunda arama yapan heyetin konsolosluğa ait konutta da arama yapacağı duyuruldu. Polis konut çevresini bariyer ve emniyet şeridi çekerek kapattı.

Washinton Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasının ardından başlatılan çalışmalar kapsamında Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda dün gece 9 saat süren arama yapılmıştı. Görevli savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin konsolosluk binasında yaptıkları çalışmalar sonucunda deliller toplanarak emniyete götürülmüştü.

Ancak arama çalışmalarında yer alan Suudi heyete ulaşılamaması nedeniyle konut önünde arama yapılamadığı öğrenildi. 23.30 sıralarında konut önünde bulunan polis bariyerleri kaldırıldı.

ÇOK SAYIDA DNA ÖRNEĞİ TOPLANDI

Öte yandan Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı ile ilgili yürütülen soruşturmada çarpıcı detaylara ulaşıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri önceki gün konsolosluk binasında yaklaşık 9 saat çalışma yaptı. Kriminal dilde ‘Luminol' diye adlandırılan bir yöntemle özel ışık tutularak kullanılan kimyasal madde yardımıyla bina içerisinde çok sayıda DNA hücre örneğinin elde edildiği öğrenildi.

KANALİZASYON BİLE İNCELENİYOR

Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, konsoloslukta ve konsolosluğun bağlandığı kanalizasyonda da geçtiğimiz günlerde ve dün akşam yapılan aramalarda numuneler aldı. Polis ekiplerinin, her türlü olasılığı tüm ayrıntılarıyla incelediği öğrenildi.

ÇÖP KUTULARI VE ÇÖPLER DE İNCELENECEK

Polis ekipleri ayrıca, konsolosluk binasının bahçesinden toprak numuneleri ile konsolosluk binasının çöplerini ve kutularını da incelemek üzere aldığı öğrenildi.