HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kontrolden çıkan otomobil önce bariyere sonra tıra çarptı: 1 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil önce bariyere sonra tıra çarptı: 1 yaralı

05.03.2021 23:06 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük’te kontrolden çıkan otomobilin önce bariyere ardından tıra çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, Karabük-Eskipazar karayolunda meydana geldi.

Karabük’te kontrolden çıkan otomobilin önce bariyere ardından tıra çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Karabük-Eskipazar karayolunda meydana geldi. C.Ç. idaresindeki 67 NA 194 plakalı otomobil Karabük istikametine seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu önce bariyere ardından tıra çarptı. Kazada otomobilde bulunan yolcu S.Y.(30) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kamp planı yapanlar için hayat kurtaran önerilerKamp planı yapanlar için hayat kurtaran öneriler
Hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?Hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?
Hepsiburada iletişim numarası, müşteri hizmetleriHepsiburada iletişim numarası, müşteri hizmetleri

En Çok Okunan Haberler

Son Dakika: 5 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 5 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

TikTok fenomeninden şehitler için skandal ifadeler!

TikTok fenomeninden şehitler için skandal ifadeler!

Son Dakika: MSB'den düşen helikopterle ilgili yeni açıklama

Son Dakika: MSB'den düşen helikopterle ilgili yeni açıklama

İçişleri'nden yeni genelge: Dışarı çıkacak olanlar dikkat

İçişleri'nden yeni genelge: Dışarı çıkacak olanlar dikkat

Doğal haliyle yaş alıyor! Son hali...

Doğal haliyle yaş alıyor! Son hali...

Son Dakika: Bakan Koca'dan İstanbul'a uyarı

Son Dakika: Bakan Koca'dan İstanbul'a uyarı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Bitlis’te düşen helikopterde 8. Kolordu Komutanı da şehit oldu

Bitlis’te düşen helikopterde 8. Kolordu Komutanı da şehit oldu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Ümit Özdağ yeni parti mi kuruyor?

Ümit Özdağ yeni parti mi kuruyor?

Kahreden olay! Ziyarete gittiği okulda feci şekilde can verdi

Kahreden olay! Ziyarete gittiği okulda feci şekilde can verdi

24 kişinin öldüğü kazada araç sahibine 18 yıl 9 ay hapis

24 kişinin öldüğü kazada araç sahibine 18 yıl 9 ay hapis

Diğer Haberler

Hafta sonu Yozgat, Zonguldak, Yalova'da sokağa çıkma yasağı var mı?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Ankara'da korkunç olay! Kayıp olarak aranıyordu, ormanda ölü bulundu

3 gündür kayıptı! Ormanda ölü bulundu

Muş, Nevşehir, Niğde ve Ordu'da hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Üzerine çıktığı kamyondan düşen vinç operatörü hayatını kaybetti

Vinç operatörünün feci ölümü

Hafta sonu Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş ve Karabük'te sokağa çıkma yasağı var mı?

Hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Bitlis, Bolu, Burdur ve Bursa'da hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.