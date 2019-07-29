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Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.07.2019 16:05 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Eğil ilçesinde bir otomobilin kontrolden çıkarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre, plakası öğrenilemeyen otomobil viraja girerken sürücüsü A.Y’nin direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu takla attı.

Diyarbakır’ın Eğil ilçesinde bir otomobilin kontrolden çıkarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, plakası öğrenilemeyen otomobil viraja girerken sürücüsü A.Y’nin direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada otomobilde bulunan A.Y., F.Y., Ü.Y., A.Y. isimli 4 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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