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Kontrolden çıkan otomobilin yayalara çarpma anı kamerada

25.02.2021 17:29 | Son Güncelleme:
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Kontrolden çıkan otomobilin yayalara çarpma anı kamerada

Denizli'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önce trafik lambasına, ardından da kaldırımda yürüyen 3 yayaya çarptı. 3 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Merkezefendi ilçesi 29 Ekim Bulvarı'nda meydana geldi. Emine Beler yönetimindeki 20 BK 259 plakalı otomobil, U dönüşü yaptığı sırada sürücüsünün kontrolünden çıkarak, önce trafik lambasını çarpıp devirdi. ardından da kaldırımda yürüyen Meltem Çoğaşlıoğlu (21), Furkan Sevinç (18) ve Eyüp Batuhan'a (20) çarptı.

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Otomobilin altına aldığı Batuhan, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle kurtarıldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eyüp Batuhan, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hafif yaralanan Sevinç ve Çoğaşlıoğlu, sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüde, U dönüşü yapan otomobilin, önce trafik lambasına, ardından da yayalara çarptığı görülüyor.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Denizli
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