Kontrolden çıkan Tesla faciaya yol açtı! Bir ülke bu kazayı konuşuyor: 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Tesla en büyük elektrikli araç üreticilerinden biri. Elon Musk'ın liderliğindeki şirket Tesla Model S, Model 3, Model X ve Model Y ile piyasaya hakim olmaya çalışırken aynı zamanda Tesla Semi ve Tesla Cybertruck'ın üretimi için kollarını sıvamış durumda. Her otomobil üreticisinin başına geldiği gibi, Tesla markalı otomobilller de dünyanın dört bir yanında kazalara karışıyor. Bazı kazalar, Tesla kazası ve Tesla kazaları şeklinde dünyada gündem oluyor. Maalesef bu kazalara bir yenisi daha eklendi. Ne yazık ki ortaya çıkan tablo bu kez oldukça korkunç.

ÇİN'DE ÖLÜMCÜL TESLA KAZASI!

Jimu News'in aktardığına göre, kaza 5 Kasım'da Çin'in Guangdong eyaletinde meydana geldi. Yüksek hızda giden araç, dehşet saçtı. Kaza sonucu bir motosikletli ile bir liseli kız hayatını kaybetti. Habere göre, isimsiz bir aile üyesi 55 yaşındaki sürücünün fren pedalında sorun yaşadığını iddia etti.

Söz konusu kaza, Tesla'nın en büyük ikinci pazarı olan Çin'de yaygın olan sosyal medya platformu Weibo'da en çok konuşulan konular arasındaydı.

TESLA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Reuters'ın haberine göre ise, yerel basında çıkan haberlerde sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu iki kişinin öldüğünü ve üç kişinin yaralandığının söylenmesinin ardından Tesla bir açıklama yaptı. Şirket, pazar günü yaptığı açıklamada, kazayı soruşturmasında Çin polisine yardımcı olacağını söyledi.

Elon Musk'ın elektrikli araç üreticisi Reuters'e verdiği demeçte, "Polis şu anda bu kazanın arkasındaki gerçeği tespit etmek için üçüncü taraf bir değerlendirme kurumu arıyor ve aktif olarak gerekli her türlü yardımı sağlayacağız." dedi.

YEREL BASIN VİDEOLARI PAYLAŞTI

Jimu News, 5 Kasım'da güneydeki Guangdong eyaletinde meydana gelen olayla ilgili bir video da yayınladı. Söz konusu video, South China Morning Post tarafından da paylaşıldı.

South China Morning Post, konuyla ilgili haberinde "güvenlik kamerası görüntülerinin, Model Y'nin aniden hızlanıp yerinden fırlamadan önce park etmek üzere kenara çektiğini gösterdiğini, diğer kameralar ise çarpışmadan önce yaklaşık 2 km yol giden arabanın görüntülerini kaydettiğini, Tesla'nın, frenlerin sorunlu olduğu iddialarını yalanladığını ancak polisle işbirliği yapmayı kabul ettiğini" paylaştı.

Tesla, videoların araç hızlanırken aracın fren lambalarının yanmadığını gösterdiğini ve verilerinin aracın yolculuğu boyunca frene basmak için herhangi bir işlem yapılmaması gibi sorunlar gösterdiğini söyledi.

Tesla, daha önce Çin'de fren arızası iddialarıyla karşılaşmıştı.

