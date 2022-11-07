HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Şaşkına çeviren olay: Okyanusta 'yüzen' bir Tesla bulundu! "Böylesine gelişmiş bir araç için trajik bir son"

Şaşkına çeviren olay: Okyanusta 'yüzen' bir Tesla bulundu! "Böylesine gelişmiş bir araç için trajik bir son"

07.11.2022 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elon Musk'ın elektrikli araç şirketi Tesla, birden fazla model ile pazarda yer alıyor. Yakında su geçirmezliğiyle kısa süreliğine de olsa bir tekne görevi görebilecek olan Cybertruck isimli elektrikli pick-up da üretime geçecek. Ancak görünüşe bakılırsa Kaliforniya sahillerine gelen bir Tesla Model 3, Cybertruck'a özendi. Araç okyanusta 'yüzerken' bulundu. Sahibine, arabasını okyanustan çıkarması tavsiye edilirken, yaşanan olay "böylesine gelişmiş bir araç için trajik bir son" olarak yorumlandı.

Şaşkına çeviren olay: Okyanusta 'yüzen' bir Tesla bulundu! "Böylesine gelişmiş bir araç için trajik bir son"

Tesla Model 3, Model X, Model Y ve Model S gibi modelleriyle elektrikli araç pazarında hakimiyet kurmaya çalışıyor. Hatta birden fazla modeli bulunan Tesla için elektrikli araç devrini başlatan şirketlerden biri şeklinde bir değerlendirme yapmamız da mümkün. Ancak bazı Tesla sahipleri araçlarını farklı şekillerde kullanmasıyla meşhur. Örneğin hiçbir şekilde tavsiye edilmemesine rağmen otopilot özelliği devredeyken uyuyan veya başka bir koltuğa geçen Tesla sahipleri oluyor. Üstelik daha da ileri gidenler de var. Tıpkı Kaliforniya sahillerinde bulunan Tesla'nın sahibi gibi.

OKYANUSTA YÜZEN BİR TESLA!

Futurism'in aktardığı bilgilere göre, Kaliforniya'daki Carpinteria'nın açıklarında okyanusta yüzen bir Tesla bulundu. Neyse ki, yerel yetkililer aracın içinde kimsenin olmadığını tespit etti.

İndirim hamlesi! Fiyatları indirdi İndirim hamlesi! Fiyatları indirdi

tweet

PEKİ BU İLGİNÇ OLAY NASIL YAŞANDI?

Aktarıldığı kadarıyla, Tesla'nın sahibi, Model 3'ünü bir plaj gezisine çıkarmaya karar verdi. Araç sahibi Tesla'yı sahilde kullanmaya çalıştı. Tahminlere göre ise gelgit yaşanınca araç suda kaldı. Anlaşılan araç sahibi, Tesla CEO'su Elon Musk'ın Cybertruck'ın su geçirmezliğiyle kısa süreliğine de olsa bir tekne görevi görebileceği iddiasına kendisini fazlasıyla kaptırdı.

Bir yetkili, "Sahibine, arabasını okyanustan çıkarması gerektiği konusunda tavsiyede bulunduk" dedi. Hala açıklığa kavuşması gereken detayları bulunan bu ilginç olay, "Böyle gelişmiş bir araç için trajik bir son" şeklinde yorumlandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İsveç'ten çarpıcı mesaj! "Türkiye not ediyor"İsveç'ten çarpıcı mesaj! "Türkiye not ediyor"
Eski Yunanistan Başbakanı Papandreu'dan Türkiye açıklaması!Eski Yunanistan Başbakanı Papandreu'dan Türkiye açıklaması!
Gözyaşlarına boğuldu, eve girer girmez yıkıldıGözyaşlarına boğuldu, eve girer girmez yıkıldı
Anahtar Kelimeler:
Tesla tesla model 3

En Çok Okunan Haberler

Yalı Çapkını'ndaki yalı bakın kimin çıktı! Yapımcının ödediği parayı...

Yalı Çapkını'ndaki yalı bakın kimin çıktı! Yapımcının ödediği parayı...

Araba almayı düşünenler bu haberle sarsılacak!

Araba almayı düşünenler bu haberle sarsılacak!

"Üç ceset bulunmuş" dedi sosyal medyada olay oldu! Gözler o kazıda

"Üç ceset bulunmuş" dedi sosyal medyada olay oldu! Gözler o kazıda

Bakan Soylu duyurdu! Sabah 05.30'da başladı, çok sayıda kişiye gözaltı

Bakan Soylu duyurdu! Sabah 05.30'da başladı, çok sayıda kişiye gözaltı

Almanya'da Türk işçiydi artık milyoner! Herkes onu konuşuyor

Almanya'da Türk işçiydi artık milyoner! Herkes onu konuşuyor

Feci kaza: Yolcu otobüsü devrildi! 3 ölü, 32 yaralı

Feci kaza: Yolcu otobüsü devrildi! 3 ölü, 32 yaralı

İlginizi Çekebilir

Hemen deneyin! Sadece 7 günde baştan aşağı yeniliyor

Hemen deneyin! Sadece 7 günde baştan aşağı yeniliyor

Tehlike her evde var: Kullanmadan önce bir kez daha düşünün!

Tehlike her evde var: Kullanmadan önce bir kez daha düşünün!

Enerji tasarrufu sağlıyor, tek bir dokunuşla tüm ambiyansı değiştiriyor! Üstelik şu an indirimde, kaçırmayın

Enerji tasarrufu sağlıyor, tek bir dokunuşla tüm ambiyansı değiştiriyor! Üstelik şu an indirimde, kaçırmayın

Cesur olun ve devam edin! Günlük burç yorumları

Cesur olun ve devam edin! Günlük burç yorumları

Dokunduğu yere şifa veriyor

Dokunduğu yere şifa veriyor

Bir daha bu fiyata bulamayacağınız indirimli ürünleri sizin için seçtik

Bir daha bu fiyata bulamayacağınız indirimli ürünleri sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.