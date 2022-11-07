Şaşkına çeviren olay: Okyanusta 'yüzen' bir Tesla bulundu! "Böylesine gelişmiş bir araç için trajik bir son"

Tesla Model 3, Model X, Model Y ve Model S gibi modelleriyle elektrikli araç pazarında hakimiyet kurmaya çalışıyor. Hatta birden fazla modeli bulunan Tesla için elektrikli araç devrini başlatan şirketlerden biri şeklinde bir değerlendirme yapmamız da mümkün. Ancak bazı Tesla sahipleri araçlarını farklı şekillerde kullanmasıyla meşhur. Örneğin hiçbir şekilde tavsiye edilmemesine rağmen otopilot özelliği devredeyken uyuyan veya başka bir koltuğa geçen Tesla sahipleri oluyor. Üstelik daha da ileri gidenler de var. Tıpkı Kaliforniya sahillerinde bulunan Tesla'nın sahibi gibi.

OKYANUSTA YÜZEN BİR TESLA!

Futurism'in aktardığı bilgilere göre, Kaliforniya'daki Carpinteria'nın açıklarında okyanusta yüzen bir Tesla bulundu. Neyse ki, yerel yetkililer aracın içinde kimsenin olmadığını tespit etti.

PEKİ BU İLGİNÇ OLAY NASIL YAŞANDI?

Aktarıldığı kadarıyla, Tesla'nın sahibi, Model 3'ünü bir plaj gezisine çıkarmaya karar verdi. Araç sahibi Tesla'yı sahilde kullanmaya çalıştı. Tahminlere göre ise gelgit yaşanınca araç suda kaldı. Anlaşılan araç sahibi, Tesla CEO'su Elon Musk'ın Cybertruck'ın su geçirmezliğiyle kısa süreliğine de olsa bir tekne görevi görebileceği iddiasına kendisini fazlasıyla kaptırdı.

Bir yetkili, "Sahibine, arabasını okyanustan çıkarması gerektiği konusunda tavsiyede bulunduk" dedi. Hala açıklığa kavuşması gereken detayları bulunan bu ilginç olay, "Böyle gelişmiş bir araç için trajik bir son" şeklinde yorumlandı.



