Kontrolden çıkarak takla atan traktör altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Sakarya’nın Ferizli ilçesinde fındık bahçesinde seyir halindeyken takla atan traktörün altında kalan yaşlı adam hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, Sakarya’nın Ferizli içesi Abdürrezzak Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, fındık bahçesinde seyir halinde olan 72 yaşındaki Mehmet Ali Ataç yönetimindeki traktör kontrolden çıktı. Savrulan araç takla atarak devrildi. Araç sürücüsü Ataç, traktörün altında kalarak ağır yaralandı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Ataç, sağlık ekiplerince Ferizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesi sonrası Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Ataç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



