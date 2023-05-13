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  4. Kontrolden çıkıp 150 metrelik uçuruma yuvarlandı! 2 kişi yaralandı

Kontrolden çıkıp 150 metrelik uçuruma yuvarlandı! 2 kişi yaralandı

13.05.2023 20:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin Derince ilçesinde kontrolden çıkan otomobil 150 metrelik uçuruma yuvarlandı. Defalarca takla attıktan sonra durabilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkıp 150 metrelik uçuruma yuvarlandı! 2 kişi yaralandı

Kaza, Fatih Sultan Mahallesi Yörükler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Y. idaresindeki otomobil, rampa aşağıya indiği esnada sürücüsünün kontrolünden çıkarak 150 metre uzunluğundaki uçuruma yuvarlandı. Defalarca takla atan otomobil ters vaziyette durabildi. Kazanın şiddetiyle sürücü ve teyzesi G.A. yaralandı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri otomobilin bulunduğu alana inerek yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı.

Sıkıştığı yerden çıkarılan yaralılar sağlık ekipleri ve kaza yerine gelen vatandaşların yardımıyla sedyeye alınarak ambulansa taşındı. İki yaralı ardından Kocaeli Şehir Hastanesi ile Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Öte yandan, sürücü K.K.'nin teyzesi G.A. ile ahırlarındaki hayvanları beslemeye gittiği ve evlerine döndüğü esnada kaza yaptıkları öğrenildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)

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trafik kazası Kocaeli

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