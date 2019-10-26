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Kontrolsüz dönüş yapan araç sürücüsü kazaya neden oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 26.10.2019 16:30 | Son Güncelleme

Bilecik’te, kontrolsüz dönüş yapan araç sürücüsü kazaya neden oldu.Alınan bilgilere göre, kaza eski otogar kavşağında yaşandı.

Kontrolsüz dönüş yapan araç sürücüsü kazaya neden oldu

Bilecik’te, kontrolsüz dönüş yapan araç sürücüsü kazaya neden oldu.
Alınan bilgilere göre, kaza eski otogar kavşağında yaşandı. Öğle saatlerinde Atatürk Bulvarı üzerinde seyir halinde bulunan bir otomobil, sağ şeritten eski otogar kavşağına geldi. Arkasından gelen aracı kontrol etmeyen sürücü, aniden direksiyonu kırarak dönmek istedi. Bu esnada sol şeritten ilerleyen bir başka araç, aniden önünde çıkan otomobili fark etse de duramayarak çarptı.
’Yaya geçidini kullanmayan bir şahıs neredeyse kazadan nasibini alacaktı’
Öte yandan, meydana gelen maddi hasarlı kazada yaralanan olmazken, yaya geçidi yerine yoldan geçmeye çalışan bir şahıs ise çarpışan otomobillerin neredeyse altında kalıyordu.

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