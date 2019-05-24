Konuk ralliciler İshak Paşa Sarayı'na hayran kaldı

Gün boyunca, Osmanlı'nın Anadolu'daki en gözde eserlerinden olan sarayın önünde kamp kuran kafileye liderlik yapan Dostluk Rallisi Türkiye Başkanı Nadir Serin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 11 Mayıs'ta 11 ülkeden 120 turistin katılımıyla 80 araçla Almanya'nın Heilbronn kentinden yola çıktıklarını söyledi.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca hayata geçirilen "Türkiye Tanıtım ve İmaj" kampanyası çerçevesindeki ralliye katılan 120 sporcu, Almanya'nın Heilbronn kentinden araçlarıyla yola çıkıp sırasıyla Avusturya, Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan, Romanya ve Bulgaristan'ın ardından Türkiye'ye ulaştı.

Serin, 6 bin kilometre yol yaptıktan sonra Doğubayazıt'a geldiklerini anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu turları 11 yıldan beri Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığının destekleriyle düzenliyoruz. Bu sene Kültür ve Turizm Bakanlığı da destek verdi. 2019'un 'Göbeklitepe Yılı' olarak ilan edilmesinin ardından bu turlar ayrıca önem kazandı. Genel olarak tarihi ve kültürel zenginlikleri bulunan ülkeleri ve şehirleri geziyoruz. 11 Mayıs'ta Almanya'nın Heilbronn kentinden yola çıktık, bazı ülkeleri geçtikten sonra şu an Doğubayazıt'ta, kartal yuvası görünümü, mimarisi ve tarihsel özelliğiyle dikkati çeken İshak Paşa Sarayı'ndayız. Burada Alman, Yunan, Romen, İsviçreli, Avusturyalı, Amerikalı, İsrailli, Ürdünlü, her türlü uyruktan yabancı turist var. Güzel bir karma ve kültürel birleşim aslında. 'Doğu'suz Batı, Batı'sız da Doğu olmaz' felsefesiyle yollardayız. Bunu da çok iyi başardığımıza inanıyoruz."

Kafilenin yüzde sekseninin Türkiye’ye ilk defa geldiğine dikkati çeken Serin, İshak Paşa Sarayı'nı ise hiçbirinin daha önce ziyaret etmediğini belirtti.

Serin, turistlerin saraya hayran kaldıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"İşin ilginç tarafı, bu bölgeler Almanya’da ve yurt dışında pek bilinmiyor. Turistler, Antalya, Bodrum ve Marmaris gibi şehirleri biliyor o yüzden böyle tarihi ve kültürel değeri gördükleri için çok mutlular ve hepsi de saraya hayran kaldı. Hatta Almanya'daki Türklerin dahi buraları bilmediklerini söylüyorlar."

