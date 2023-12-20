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Konuşanlar'a fantezi sorusu damga vurdu! Konuğunun isteği Hasan Can'ı şaşırttı! Duyanlar inanamadı

20.12.2023 15:56 | Son Güncelleme:
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Ünlü komedyen Hasan Can Kaya'nın Youtube’da izleyici karşısına çıktığı daha sonra ise Exxen’de yayınlanmaya başlanan Konuşanlar programının 125. shot bölümü yayınlandı. Programa kadın konuğunun fantezisi damga vurdu. Hasan Can'dan isteği herkesi şaşırttı.

Hasan Can Kaya’nın sunumu ile izleyici karşısına çıkan Konuşanlar her hafta Exxen’de yayınlanıyor. Konuşanlar'ın 125. bölüm tanıtımı yine olay oldu. Programa bir konuğun fantezi itirafı damga vurdu. Kadın konuğun Hasan Can Kaya'dan istediği şoke etti.

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Bayan kuaförü olduğunu söyleyen Gözde Tokdemir, Hasan Can Kaya'nın fantezi sorusuna 'Gelip öpebilir miyim seni? En büyük fantezim' diyerek cevap verdi. O anlarda büyük bir kahkahaka koptu.

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Sözlerine devam eden kadın konuk 'Çok ciddiyim gelebilir miyim? Öpebilir miyim?' diyerek ısrarcı oldu.

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Hasan Can Kaya ise 'Yok sağol hayatım. Onun sonu yok bir sonraki seyirci başka bir şey yapmak istese ne yapacağım?' diye yanıt verdi.Hasan Can'ın bu sözleri ise herkesi güldürdü.

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Hasan Can Kaya Konuşanlar istedi
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