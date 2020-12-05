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Konya'da acı olay: 3 arkadaş soba kurbanı oldu

05.12.2020 11:55 | Son Güncelleme:
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Konya'da acı olay: 3 arkadaş soba kurbanı oldu

Konya'nın Halkapınar ilçesinde Murat Işıklı (33), Barış İçöz (21) ve Hüseyin Temel (20) adlı arkadaşlar kaldıkları bağ evinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatlarını kaybetti.

Olay, Halkapınar ilçesi Büyükdoğan Mahallesi'nde bulunan Murat Işıklı'ya ait bağ evinde yaşandı. Murat Işıklı, arkadaşları Barış İçöz ve Hüseyin Temel ile birlikte ısınmak için kömür sobasını yaktı. 3 arkadaş daha sonra alkol alıp yattı.

Barış İçöz'ün babası Şeref İçöz, oğlunun eve dönmemesi üzerine saat 04.00 sıralarında bağ evine gitti. Oğlu ile 2 arkadaşını hareketsiz halde bulan ve evin dumanla dolu olduğunu fark eden baba İçöz, jandarma ve sağlık görevlilerine haber verdi. Adrese giden sağlık görevlileri 3 arkadaşın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek, hayatlarını kaybettiğini belirledi.

3 arkadaşın cansız bedeni, otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

(DHA)

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