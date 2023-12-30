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Konya'da diş teknisyeni eski eşi ve kızını av tüfeğiyle katletti: Başkasıyla görüştüğünü fark ettim, ateş ettim

30.12.2023 17:21 | Son Güncelleme:
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde boşandığı eşi ve kızını av tüfeğiyle öldüren diş teknisyeni Bekir Doğan'ın ifadesi ortaya çıktı. Doğan ifadesinde, eski eşiyle yeniden görüşmeye başladıklarını ve bazen onun evinde kaldığını belirterek, "Ayşe'nin başkasıyla da görüştüğünü fark ettim. Sabah tartışmaya başladık. Siz bana ihanet ettiniz deyip ateş ettim" ifadelerini kullandı.

Konya'da diş teknisyeni eski eşi ve kızını av tüfeğiyle katletti: Başkasıyla görüştüğünü fark ettim, ateş ettim

Olay, saat 09.00 sıralarında Seydişehir ilçesi Ulukapı Mahallesi 154263 Sokak'ta meydana geldi. Diş teknisyeni Bekir Doğan, 3 ay önce boşandığı Ayşe Gezer’in yaşadığı eve gitti. Doğan, burada eski eşi Gezer ile kızı Gözde Nur Doğan’ı tabancayla vurdu.

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GÖZALTINA ALINDI

Anne ve kızı kanlar içinde yere yığılırken, silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Ayşe Gezer ile kızı Gözde Nur Doğan’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerinde bekleyen Bekir Doğan, polis tarafından gözaltına alındı.

Anne- kızın cenazeleri, otopsi için morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

3 ay önce boşandıklarını belirten Bekir Doğan'ın ifadesinde "Son zamanlarda eski eşimle yeniden görüşmeye başladık. Dün geceyi de onun evinde geçirdim. Zaman zaman da onun evinde kalıyordum. 3 ay önce anlaşmalı boşandık ama konuşuyorduk. Ayşe'nin başkasıyla da görüştüğünü fark ettim. Sabah tartışmaya başladık. Siz bana ihanet ettiniz deyip ateş ettim" dediği öğrenildi.

(DHA)

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