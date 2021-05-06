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  4. Konya'da eşya yüklü otomobilin arka kapısı açık haldeki yolculuğu şaşkına çevirdi

Konya'da eşya yüklü otomobilin arka kapısı açık haldeki yolculuğu şaşkına çevirdi

06.05.2021 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da arka koltuğuna eşya yüklenen otomobilin, arka kapısı açık halde trafikteki tehlikeli yolculuğu cep telefonuyla görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde, tam kapanma nedeniyle sokağa çıkma yasağının olduğu saatlerde seyir halindeki bir otomobilin tehlikeli yolculuğu trafikteki diğer sürücülerin dikkatini çekti.

ARKA KOLTUĞUNDAKİ BEYAZ EŞYA İLE SEYİR HALİNDE GÖRÜNTÜLENDİ

Arka koltuğuna beyaz eşya yerleştirilen otomobilin, eşyanın bir kısmının dışarıda kalması nedeniyle arka kapısı açık halde gittiğini gören sürücüler o anları cep telefonuyla görüntüledi.

Tam kapanma yasağından muaf olup olmadığı bilinmeyen sürücünün, eşyanın yarısı dışarıda ve aracının kapısı açık halde trafikte gitmesi ilginç görüntüler oluşturdu. Otomobilin tehlikeli yolculuğu arkadan gelen araçtaki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde arka koltuğa yerleştirilen eşyanın yarısının dışarıda olduğu ve otomobilin kapısı açık halde gittiği görülüyor.

(İHA)

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