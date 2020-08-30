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  4. Konya'da feci kaza! Cam yüklü kamyonete çarpıp takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

Konya'da feci kaza! Cam yüklü kamyonete çarpıp takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2020 07:33 | Son Güncelleme

Konya'da otomobilin, kamyonete çarpıp takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Konya'da feci kaza! Cam yüklü kamyonete çarpıp takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, saat 23.30 sıralarında Konya- Ankara karayolu kent merkezi girişinde meydana geldi.

Mustafa Yıldız (19) yönetimindeki otomobil, iddiaya göre önündeki aracın fren yapıp yavaşlaması üzerine çarpmamak için sağ şeride geçmek istedi. Bu kez sağ şeritteki Kazım Kaya'nın kullandığı cam yüklü kamyonetin kasasına arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobil, taka atıp karşı şeride geçti. Kazada otomobil sürücüsü Mustafa Yıldız, olay yerinde yaşamını yitirdi. Otomobilde bulunan Mutlu Çapan ve Ahmet Eren ile kamyonet sürücüsü Kazım Kaya yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine çağrılan ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.

(DHA)

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