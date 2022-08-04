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Konya'da feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü: 1 ölü, 25 yaralı

04.08.2022 20:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'nın Selçuklu ilçesinde tır ile işçi servis otobüsünün çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı. Servis otobüsünde yaralananların tarım makineleri üretimi yapan fabrikada çalıştıkları öğrenildi.

Konya'da feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü: 1 ölü, 25 yaralı

Konya'da tarım makineleri üretimi yapan fabrika işçilerinin taşındığı servis midibüsü ile tırın çarpıştığı kazada 1 işçi yaşamını yitirdi, 25 işçi de yaralandı.

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Kaza, saat 18.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi 4'üncü Organize Sanayii Sitesi içerisinde meydana geldi. Sanayi içerisindeki kavşakta, tarım makineleri üretimi yapan fabrikanın işçilerini taşıyan Osman Şan yönetimindeki servis midibüsü, İbrahim Küçükdemir'in kullandığı tır ile çarpıştı.

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Kazada işçilerden Ahmet Baykal olay yerinde yaşamını yitirirken, 25 işçi ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

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Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Baykal’ın cansız bedeni ise otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna götürüldü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Konya
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