Konya’da feci kaza! Otomobil park halindeki tıra çarptı... Ölü ve yaralılar var

Kaza, saat 15.20 sıralarında merkez Meram ilçesi Yenişehir Mahallesi Gazze Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Celalettin İnal (34) idaresindeki otomobil cadde kenarında park halinde bulunan tırın dorsesine arkadan çarptı. Kazada, otomobilin ön kısmı tırın dorsesinin altına girdi. Sürücü Celalettin İnal olay yerinde hayatını kaybederken, araçta yolcu olarak bulunan H.İ. (42), M.A.Ç. (23) ve Z.Ö. (6) yaralandı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altında alındı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, sürücünün cansız bedeni cenaze aracıyla morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

