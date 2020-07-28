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  4. Konya'da filyasyon ekibine engel olarak hakaret eden kişi tutuklandı

Konya'da filyasyon ekibine engel olarak hakaret eden kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2020 22:06 | Son Güncelleme

Konya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yapılan filyasyon çalışmalarına engel olarak sağlık ekibine hakaret ettiği öne sürülen site yöneticisi tutuklandı.

Konya'da filyasyon ekibine engel olarak hakaret eden kişi tutuklandı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Selçuklu ilçesi Şeker Mahallesi Mevleviye Sokak'ta bulunan sitede sağlık çalışanlarına yönelik saldırı olayıyla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Filyasyon çalışmaları kapsamında kontrole giden ekibe yönelik site yöneticisi M.K. tarafından hakaret edildiği iddialarına yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şüpheli M.K. filyasyon ekibinin görevini yapmasına engel olduğu iddiaları kapsamında Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca TCK'nin 265. maddesi (görevi yaptırmamak için direnme) gereğince tutuklama talebi ile Konya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiştir. Konya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince hakkında tutuklama kararı verilen şüpheli M.K. konumuna uygun Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderilmiştir. Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında ayrıca bilgi verilecektir."

(AA)

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