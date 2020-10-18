HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Konya'da korkunç kaza! Kaldırımda yürüyen aileye otomobil çarptı

Konya'da korkunç kaza! Kaldırımda yürüyen aileye otomobil çarptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2020 18:48 | Son Güncelleme

Konya’da otomobilin kaldırımda yürüyen aileye çarpması sonucu babayla oğlu hayatını kaybetti, anne yaralandı.

Konya'da korkunç kaza! Kaldırımda yürüyen aileye otomobil çarptı

Kaza, Hocacihan Mahallesi Hicaz Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Furkan O. (19) idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kaldırımda yürüyen anne, baba ve oğluna çarptı.

5 YAŞINDAKİ EYMEN OLAY YERİNDE, BABASI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 5 yaşındaki Eymen Özkan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Baba Bünyamin Özkan da (36) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, anne Sibel Özkan ise ambulansla Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından hayatını kaybeden Eymen’in ve ailenin ayakkabılarının etrafa savrulduğu görüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dün akşam evlendi, bu sabah intihar etti!Dün akşam evlendi, bu sabah intihar etti!
Avcılar’daki baltalı dehşet kameradaAvcılar’daki baltalı dehşet kamerada
Çekiliş saati merakla bekleniyorÇekiliş saati merakla bekleniyor
En Çok Okunan Haberler
İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine 'koronavirüs' genelgesi
İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine 'koronavirüs' genelgesi
Bikinili poza Mert tepkisiz kalmadı
Bikinili poza Mert tepkisiz kalmadı
Talu'nun zor anlar! 'Bir o.... buluyorlar' deyince şoke oldu
Talu'nun zor anlar! 'Bir o.... buluyorlar' deyince şoke oldu
Dün akşam evlendi, kahvaltıdan sonra intihar etti!
Dün akşam evlendi, kahvaltıdan sonra intihar etti!
Tangasını göstermek istedi! Türk ve Azeri takipçilerden yorum yağdı
Tangasını göstermek istedi! Türk ve Azeri takipçilerden yorum yağdı
Denizli Valisi özür diledi, Bakan Soylu'dan açıklama geldi
Denizli Valisi özür diledi, Bakan Soylu'dan açıklama geldi
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
'Pes' dedirten olay! Cesede bakarak piknik yaptılar
'Pes' dedirten olay! Cesede bakarak piknik yaptılar
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Cep telefon hattı aldı, başına gelmeyen kalmadı! Gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadı
Cep telefon hattı aldı, başına gelmeyen kalmadı! Gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadı
İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
İzmir'de bir kişi sokak ortasında ölü bulundu
İzmir'de bir kişi sokak ortasında ölü bulundu
Diğer Haberler
Tıklım tıklım dolu minibüste yolculuk kamerada
Minibüste şoke eden görüntü
Meteoroloji'den Ankara için kuvvetli yağış uyarısı
Ankara için kuvvetli yağış uyarısı!
Avcılar’daki baltalı dehşet kamerada
Avcılar’daki baltalı dehşet kamerada
Bakan Soylu: Amanoslar Dörtyol İslahiye Grubu çökertildi
Bakan Soylu: Amanoslar Dörtyol İslahiye Grubu çökertildi
Taksim'de koronavirüse rağmen dikkat çeken kalabalık
Taksim'de koronavirüse rağmen dikkat çeken kalabalık
Muhittin Böcek'in sağlık durumu nasıl?
Başkan Böcek'in sağlık durumu nasıl?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.