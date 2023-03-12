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Konya'da korkutan yangın! 2 bin fiğ ve 800 ton yonca balyası kül oldu

12.03.2023 00:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde bir tarım işletmesine ait tarlada yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında 2 bin fiğ ve 800 yonca balyası kullanılamaz hale geldi.

Konya'da korkutan yangın! 2 bin fiğ ve 800 ton yonca balyası kül oldu

Konya'nın Kadınhanı ilçesindeki bir tarım işletmesinde çıkan yangında 2 bin fiğ, 800 yonca balyası kullanılamaz hale geldi.

Kadınhanı-Polatlı kara yolu 65. kilometresinde kurulu işletmede fiğ ve yonca balyalarının olduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine işletmeye itfaiye, ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.

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Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına Kadınhanı Belediyesi İtfaiye ekipleri ile çevre ilçelerden gelen ekipler müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla yangın söndürüldü.

Öte yandan, Aksaray'ın Eskil ilçesindeki bir işletmede çıkan yangında 500 saman balyasının kullanılamaz hale geldiği öğrenildi. (AA)

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