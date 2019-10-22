Konya'da minibüs ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 11 yaralı

Kaza, saat 21.00 sıralarında Konya- Ankara yolunda Cihanbeyli'ye bağlı Kırkışla Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Ali El Mohammed (27) yönetimindeki minibüs kavşakta dönüş yapan otomobille çarpıştı. Kazada, sürücüler ile minibüsteki Suriye uyruklu 10 kişi ve otomobildeki 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü ve yanındaki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde müdahalesi yapılan 11 yaralı ise kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU



Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde minibüsle çarpışan otomobilde ölen 2 kişinin sürücü Ahmet Tokat ve eşi Fatma Tokat olduğu belirlendi.

Kazada hayatını kaybeden Tokat çiftinin cansız bedenleri otopsi için Cihanbeyli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: DHA



