HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Konya'da okul servisleri çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Konya'da okul servisleri çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

11.05.2022 01:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da yaşanan feci trafik kazasında, iki okul servisi çarpıştı. Kazada, 9'u öğrenci 14 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Semih Sokak ile Dolunay Caddesi kavşağında meydana geldi.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen iki öğrenci servisi çarpıştı.

AW615668_01

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

AW615668_05

Kısa sürede kaza mahalline gelen sağlık ekipleri, yaralanan 9'u öğrenci 14 kişiyi kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

AW615668_06
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nevşin Mengü kimdir? Nevşin Mengü kaç yaşında ve nereli? Nevşin Mengü kimdir? Nevşin Mengü kaç yaşında ve nereli?
Son seçim anketinde İYİ Parti sürprizi… Fark açılıyor!Son seçim anketinde İYİ Parti sürprizi… Fark açılıyor!
Mermi yutturdu, gecelik giydirdi... İlk vukuatı değilmiş!Mermi yutturdu, gecelik giydirdi... İlk vukuatı değilmiş!
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Konya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Nebati'den konuttaki fahiş fiyat artışlarıyla ilgili flaş açıklama

Bakan Nebati'den konuttaki fahiş fiyat artışlarıyla ilgili flaş açıklama

Gayrimenkul sektöründe yeni dönem başlıyor! Artık noterlerde...

Gayrimenkul sektöründe yeni dönem başlıyor! Artık noterlerde...

Bakanlık duyurdu! Müzik yayın saati değişti

Bakanlık duyurdu! Müzik yayın saati değişti

Millet İttifakı'nın adayı kim olmalı? Son ankette İmamoğlu'nu geride bıraktı

Millet İttifakı'nın adayı kim olmalı? Son ankette İmamoğlu'nu geride bıraktı

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na 'göçmen' yanıtı: Biz bunu yıllardır söylüyoruz

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na 'göçmen' yanıtı: Biz bunu yıllardır söylüyoruz

Eski kulüp başkanı evinde ölü bulundu

Eski kulüp başkanı evinde ölü bulundu

İlginizi Çekebilir

''Çok eşli ilişki yaşıyoruz, çocukların babası kim bilmiyoruz!''

''Çok eşli ilişki yaşıyoruz, çocukların babası kim bilmiyoruz!''

Ölen eşinin yumurtalarıyla çocuk sahibi olmak istiyor!

Ölen eşinin yumurtalarıyla çocuk sahibi olmak istiyor!

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

"Ölümden başka her derde deva"

"Ölümden başka her derde deva"

Milyonlarca bağımlısı var! Birlikte kullanıldığında...

Milyonlarca bağımlısı var! Birlikte kullanıldığında...

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.