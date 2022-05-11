Konya'da okul servisleri çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Semih Sokak ile Dolunay Caddesi kavşağında meydana geldi.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen iki öğrenci servisi çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kısa sürede kaza mahalline gelen sağlık ekipleri, yaralanan 9'u öğrenci 14 kişiyi kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

