Konya'da okullar tatil mi, Konya Valiliği açıkladı mı? (30 Aralık pazartesi bugün Konya'da hangi ilçelerde okullar tatil)

Konya'dan son dakika kar tatili haberi geldi. Meteoroloji'nin peş peşe yaptığı uyarıların ardından kent genelinde kar yağışı etkisini artırdı. Yağışın etkili olduğu kentte binlerce öğrenci ve veli 'Konya'da okullar tatil mi, Konya Valiliği açıkladı mı?' sorusuna yanıt aramaya başladı.

KONYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Konya Valiliği'nden kar tatiliyle ilgili henüz resmi bir açıklama gelmezken, kent merkezinde eğitim devam ediyor.

KONYA'DA HANGİ İLÇELERDE OKULLAR TATİL?

Kar yağışının etkisini artırdığı Hadim, Taşkent, Bozkır, Güneysınır ve Ahırlı ilçelerinde ise okulla bir gün süreyle tatil edildi.



