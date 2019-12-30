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  4. Konya'da okullar tatil mi, Konya Valiliği açıkladı mı? (30 Aralık pazartesi bugün Konya'da hangi ilçelerde okullar tatil)

Konya'da okullar tatil mi, Konya Valiliği açıkladı mı? (30 Aralık pazartesi bugün Konya'da hangi ilçelerde okullar tatil)

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2019 09:38 | Son Güncelleme

'Konya'da okullar tatil mi, Konya Valiliği açıkladı mı?' Meteoroloji'nin uyarılarının ardından kar yağışının etkisini artırmasıyla binlerce veli ve öğrenci bu sorunun yanıtını arıyor. Konya'dan gelen son dakika haberine göre 30 Aralık pazartesi bugün Hadim, Taşkent, Bozkır, Güneysınır ve Ahırlı ilçelerinde okullar tatil edildi.

Konya'da okullar tatil mi, Konya Valiliği açıkladı mı? (30 Aralık pazartesi bugün Konya'da hangi ilçelerde okullar tatil)

Konya'dan son dakika kar tatili haberi geldi. Meteoroloji'nin peş peşe yaptığı uyarıların ardından kent genelinde kar yağışı etkisini artırdı. Yağışın etkili olduğu kentte binlerce öğrenci ve veli 'Konya'da okullar tatil mi, Konya Valiliği açıkladı mı?' sorusuna yanıt aramaya başladı.

KONYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Konya Valiliği'nden kar tatiliyle ilgili henüz resmi bir açıklama gelmezken, kent merkezinde eğitim devam ediyor.

KONYA'DA HANGİ İLÇELERDE OKULLAR TATİL?

Kar yağışının etkisini artırdığı Hadim, Taşkent, Bozkır, Güneysınır ve Ahırlı ilçelerinde ise okulla bir gün süreyle tatil edildi.


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