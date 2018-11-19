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Konya'da sözde şeyhin mağdur ettiği genç her şeyi anlattı: Onu tahrik ettiğimi söyler...

YAŞAM HABERLERİ  | 19.11.2018 12:54 | Son Güncelleme

Konya'da bir dini grubun sözde lideriyken yaşı küçük müritlerine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilen S.I., Konya 1. Ağır Ceza mahkemesinde ikinci kez hakim karşısına çıktı. S.I.'dan şikayetçi olan 19 yaşındaki T.M. dini sohbetlerde yaşadığı korkunç gerçekleri anlattı. T.M., 'Bana cinsel tacizde bulunduğu dönemlerde sözlü tacizleri de olurdu. Beni gördüğünde çıldırdığını onu tahrik ettiğimi söyler benimle birlikte uyumak istediğini anlatırdı' dedi.

Konya'da sözde şeyhin mağdur ettiği genç her şeyi anlattı: Onu tahrik ettiğimi söyler...

2015 yılında bir arkadaşının vasıtası ile S.I.'nın dini gurubuna dahil olan 19 yaşındaki T.M. “İlk zamanlar kötü bir şey görmedim yaşamadım. Ama ikinci yılın başında bir gün arkadaşımızla S.I.'nın dükkanına gittik ikimize de dükkanında cinsel tacizde bulundu. Çok şaşkındık ve korkmuştuk. Ne yapacağımızı bilemedik. Dükkandan çıktığımızda ikimizde birbirimizin yüzüne bakamıyorduk. Arkadaşım durumu babama anlattı. Babam çok sinirlendi bizim oraya gitmemizi yasakladı” dedi.

“GÖZLERİNE BAKINCA HİPNOZ OLUYORDUM”

Sözcü gazetesinden Mehmet Ali Kayacı'nın haberine göre, babasının yasaklamasına rağmen S.I.'nın yanına gitmeye başladığını anlatan T.M., “Sohbet için o mekâna gelenlere durumu anlattım. Bana inanmadılar. ‘İftira atıyorsun’ dediler. Babam yasaklamasına rağmen S.I.'nın yanına gitmekten geri duramıyordum. S.I.'nın gözlerine baktığımda hipnoz oluyordum. Beni kendine çekiyordu. Onu görmeden onun yanına gitmeden duramıyordum. Her gittiğimde de cinsel tacizine maruz kaldım. Polise gidemedim. Aileme söyleyemedim. Sustum” şeklinde konuştu.

“SENİ GÖRÜNCE ÇILDIRIYORUM”

S.I.'nın sözlü tacizlerine de maruz kaldığını ifade eden 19 yaşındaki T.M., “Bana cinsel tacizde bulunduğu dönemlerde sözlü tacizleri de olurdu. Beni gördüğünde çıldırdığını onu tahrik ettiğimi söyler benimle birlikte uyumak istediğini anlatırdı. Yanına gitmek istemesem de beni ona çeken bir şeyler oluyordu. Bir bakmışım yanındayım” dedi.

Başka insanlara da cinsel taciz uyguladığına şahit olduğunu ifade eden T.M., “Bir gün dergaha yürüyemeyen birini getirdiler. Sözde S.I. onu dini ilmiyle iyileştirip yürütecekti. Odada o adamla yalnız kaldı. Kapıyı gizlice aralayıp baktığımda felçli adamın kıyafetlerinin olmadığını ve S.I.'nın onu taciz ettiğini gördüm” diye konuştu.

“ANNE BABASI AYRI ÇOCUKLARI SEÇERDİ”

S.I.'nın özellikle gençleri taciz ettiğine değinen T.M., “Özellikle ailevi sorunlar yaşayan ya da anne babası ayrı olan çocukları bulur toplardı. Bende ailevi sorunlar yaşadığım bir dönemde onu tanıdım. Nasıl olsa sorun yaşıyor ve sarılacak birini arıyoruz. S.I. bunu fırsat bilip bizi emellerine alet etti” ifadelerini kullandı.

“PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRDÜM”

Yaşadıklarını kimseye anlatamadığını ve bundan dolayı psikolojisinin bozulduğunu da dile getiren T.M., “Olayları ailem duyunca beni dışladı. Terk etmek istediler. Bu arada babam kalp krizi geçirip öldü. Psikolojim bozuldu. Bir süre tedavi gördüm. Sonra olayın mahkemelik olduğunu duyunca kendime güvenim geldi ve gelip ben de şikâyetçi oldum. Ceza almasını çok istiyorum. Yaşadığım ve gördüğüm her şeyi anlatacağım” diye konuştu.

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