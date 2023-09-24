HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Konya'da yakalandı, 'Bu kez seninkini çalacağım kayınbaba' diye seslendi

Konya'da yakalandı, 'Bu kez seninkini çalacağım kayınbaba' diye seslendi

24.09.2023 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman’da çaldıkları otomobil ile kaçan 2 şüpheli, polisin takibi soncu Konya’nın Taşkent ilçesinde yakalandı. Çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanan zanlı, sevki sırasında "Bu kez seninkini çalacağım kayınbaba" diye seslendi.

Konya'da yakalandı, 'Bu kez seninkini çalacağım kayınbaba' diye seslendi

Hırsızlık olayı, 3 gün önce sabaha karşı saat 04.00 sıralarında Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.N. (23), dini nikahlı eşi olduğunu söylediği B.Y. (23) ile birlikte oturdukları mahallede park halindeki otomobili çaldı. Yakalanmamak için çaldıkları otomobile yine çaldıkları aynı marka ve modeldeki başka bir otomobilin plakasını takan 2 şüpheli, Karaman’dan Antalya’ya gitmek için yola çıktı.

Otomobilinin çalındığını erken fark eden araç sahibi, durumu polise bildirdi. Bunun üzerine Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Hırsızlık Bürosu ekipleri hemen çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucu Plaka Tanıma Sistemi'nden (PTS) çalınan otomobilin üzerine takılan çalıntı plaka ile Konya istikametine çıkış yaparak gittiği tespit edildi.

1

Otomobilin izini sürmeye başlayan ekipler, Konya Emniyetini de konuyla ilgili bilgilendirdi. Konya’nın Taşkent ilçesine giriş yapan otomobil, ilçe ekipleri tarafından içindeki H.N. ve B.Y. ile birlikte yakalandı.

ÇALDIKLARI OTOMOBİLLE 110 KİLOMETRE KAÇABİLDİLER

Çaldıkları otomobille 110 kilometre kaçabilen ve Taşkent'e giden ekiplere teslim edilen hırsızlık zanlıları Karaman’a getirildi. Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından hırsızlık zanlıları adliyeye sevk edildi.

2

Şüphelilerden H.N., adliyeye sevki sırasında kendisini görüntüleyen gazetecilere dönerek, "Bu kez seninkini çalacağım kayınbaba" diye seslendi. H.N. çıkarıldığı mahkemece otomobil hırsızlığı ve resmi belgede sahtecilik suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, B.Y. serbest bırakıldı.

Eris varyantı için 'aşı' uyarısı: "Ülke genelinde vaka artışlarına sebep olacak" Eris varyantı için 'aşı' uyarısı: "Ülke genelinde vaka artışlarına sebep olacak"

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evden kaçma sebepleri şaşkına çevirdiEvden kaçma sebepleri şaşkına çevirdi
Bebek'te kanlı gece! 6 kişi birden saldırdılar, 2 arkadaşı katlettilerBebek'te kanlı gece! 6 kişi birden saldırdılar, 2 arkadaşı katlettiler
Eris varyantı için 'aşı' uyarısı: "Ülke genelinde vaka artışlarına sebep olacak"Eris varyantı için 'aşı' uyarısı: "Ülke genelinde vaka artışlarına sebep olacak"
Anahtar Kelimeler:
Hırsız

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

14 metrelik timsah cansız insan bedenini kanala taşırken yakalandı

14 metrelik timsah cansız insan bedenini kanala taşırken yakalandı

Şıklığın ve rahatlığın ötesine geçin! Camper'da indirim başladı

Şıklığın ve rahatlığın ötesine geçin! Camper'da indirim başladı

Yediler içtiler hesabı görünce kavga çıktı! Polis müdahale etti

Yediler içtiler hesabı görünce kavga çıktı! Polis müdahale etti

25 kilo vermişti! Zayıflama sırrını paylaştı

25 kilo vermişti! Zayıflama sırrını paylaştı

Ekonomik, pratik, çevre dostu, sağlıklı! Çok satan su arıtma sürahisini sizin için inceledik

Ekonomik, pratik, çevre dostu, sağlıklı! Çok satan su arıtma sürahisini sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.