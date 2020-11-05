Konya'daki süt fabrikasında skandal görüntüler! TikTok'ta paylaşıldı, Bakanlıktan açıklama geldi

Konya'da üretim yapan bir süt fabrikasında skandal görüntüler ortaya çıktı. Fabrikada çalışan bir şahıs, süt kazanının içine girerek banyo yaptı. Bir kişinin süt kazanında banyo yaptığı anlar bir başka çalışan tarafından kaydedildi. Görüntüler, TikTok'ta paylaşıldı. Tepki çeken görüntülerin Benefit Süt Toplama Merkezi'nde çekildiği ortaya çıktı.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Skandal görüntülerin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.

Bakanlık, "Konya’daki bir süt üretim tesisinde olduğu ileri sürülen halk sağlığını ve gıda güvenliğini hiçe sayan görüntüler üzerine söz konusu işletmeye ekiplerimiz ivedilikle yönlendirilmiştir. Gelişmeler, kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadelerini kullandı.

FİRMADAN AÇIKLAMA

Söz konusu skandal olayın yaşandığı firmadan konuya ilişkin açıklama geldi. Firma, videodaki şahsın iş akdinin iptal edildiğini ve gerekli yasal işlemleri başlattığını duyurdu.

Firmadan yapılan açıklama şu şekilde:

"Temel hedefi itibarsızlaştırma olan, elemanımız tarafından bilgimiz dışında çekilip çeşitli sosyal medya platformlarında paylaşılmış görüntüler ve yapılan eylem bizleri de üzmüş olup kesinlikle kabul edilmesi mümkün değildir. İlgili şahsın iş ahdi iptal edilmiş olup, hakkında gerekli yasal işlem ve incelemeler başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

