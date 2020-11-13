HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Konya Valiliği sigara içilmeyecek yerleri açıkladı

Konya Valiliği sigara içilmeyecek yerleri açıkladı

13.11.2020 12:37 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya Valiliğinden yapılan açıklamada, korona virüs tedbirleri kapsamında kent merkezinde ve 31 ilçede bulunan 327 cadde, sokak ve alanda sigara içme kısıtlaması getirildiğini duyurdu.Konya Valiliği resmi web sitesinden yaptığı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı gereğince kaymakamlıklarca tespit edilen cadde, sokak ve alanlarda sigara içme kısıtlaması getirildiği belirtildi.

Konya Valiliğinden yapılan açıklamada, korona virüs tedbirleri kapsamında kent merkezinde ve 31 ilçede bulunan 327 cadde, sokak ve alanda sigara içme kısıtlaması getirildiğini duyurdu.
Konya Valiliği resmi web sitesinden yaptığı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı gereğince kaymakamlıklarca tespit edilen cadde, sokak ve alanlarda sigara içme kısıtlaması getirildiği belirtildi. Korona virüs tedbirleri kapsamında, Konya kent merkezinin yanı sıra 31 ilçede 327 cadde, sokak ve alanda sigara içilmesine kısıtlama getirildiği kaydedildi. Kısıtlamaya uymayanlara yönelik yasal işlem başlatılacağı ifade edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tek bir koronavirüs vakasının olmadığı 15 ülke Tek bir koronavirüs vakasının olmadığı 15 ülke
Bilim insanlarından İzmir depremi sonrası korkutan uyarıBilim insanlarından İzmir depremi sonrası korkutan uyarı
O mesleğe ihtiyaç arttı!O mesleğe ihtiyaç arttı!

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs bu ülkelere uğramadı!

Koronavirüs bu ülkelere uğramadı!

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş Kadir Şeker kararı!

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş Kadir Şeker kararı!

Bir Zamanlar Çukurova'ya flaş transfer! Başrol oynayacak!

Bir Zamanlar Çukurova'ya flaş transfer! Başrol oynayacak!

MasterChef'te kazanan belli oldu! İddialı isme eleme şoku!

MasterChef'te kazanan belli oldu! İddialı isme eleme şoku!

İtalya'dan korkunç görüntüler! Hastalar tuvalette ölüyor

İtalya'dan korkunç görüntüler! Hastalar tuvalette ölüyor

Dehşet anları! Canlı yayında ders anlatırken...

Dehşet anları! Canlı yayında ders anlatırken...

İlginizi Çekebilir

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Kahreden olay! Kazayı görüp yardım için duran gençler hayatlarının şokunu yaşadı

Kahreden olay! Kazayı görüp yardım için duran gençler hayatlarının şokunu yaşadı

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

DSÖ, Bakan Koca'nın önerisini kabul etti! Resmen ilan edildi

DSÖ, Bakan Koca'nın önerisini kabul etti! Resmen ilan edildi

Türkiye bu olayı konuşuyor! Eşinin kıyafetlerini giyiyordu: Şikayetçi oldu

Türkiye bu olayı konuşuyor! Eşinin kıyafetlerini giyiyordu: Şikayetçi oldu

İstanbul Tıp Fakültesi'nde rüşvet iddiası! CZN Burak'ın annesi hakkında flaş karar

İstanbul Tıp Fakültesi'nde rüşvet iddiası! CZN Burak'ın annesi hakkında flaş karar

Diğer Haberler

12,5 yıl hapis cezası almıştı! Kadir Şeker ile ilgili yeni gelişme

12,5 yıl hapis cezası almıştı! Kadir Şeker ile ilgili yeni gelişme

Bilim insanları uyardı! ’İzmir Depremi yeni gerilimleri tetiklemiş olabilir’

Bilim insanlarından İzmir depremi sonrası korkutan uyarı

İyi niyetinin kurbanı oldu! Yetkililerden yardım istedi

İyi niyetinin kurbanı oldu! Yetkililerden yardım istedi

Kars ve Tunceli'de 65 yaş ve üzerine sokağa çıkma kısıtlaması

Sayı artıyor! İki ilde daha kısıtlama getirildi

Genç kadın kazadan saniyelerle kurtuldu

Genç kadın ölmekten son anda kurtuldu

Kayseri Valisi Günaydın'dan vatandaşlara çağrı: Lütfen gerekmedikçe dışarı çıkmayalım

Vali'den vatandaşlara kritik çağrı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.