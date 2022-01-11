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  4. Konya Valisi Özkan'da Kovid-19'a karşı aşı çağrısı:

Konya Valisi Özkan'da Kovid-19'a karşı aşı çağrısı:

11.01.2022 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Vatandaşlarımız tedbirlere uymaya devam etmeli ve aşı konusunda hassasiyet göstermelidir. TURKOVAC aşımızın da kullanıma başlanması ile şimdi çok daha güçlüyüz"

Konya Valisi Vahdettin Özkan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı haritasında "mavi" kategoriye yükselen şehirde, yeni varyantlara karşı etkili korunma için Kovid-19 hatırlatma doz aşılarının ihmal edilmemesi uyarısında bulunuldu.

Özkan, yaptığı yazılı açıklamada, vaka sayılarının tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de giderek arttığına dikkati çekti.

Kovid-19 salgınından kurtulmada en etkili yolun aşı olduğunu vurgulayan Özkan, şunları kaydetti:

"Şehrimiz, son aşılamalarla ikinci doz aşılamada yüzde 75 oranını yakalayıp, mavi iller arasına katıldı. Salgının başından beri ilimizde birinci doz olarak 1 milyon 423 bin 246 doz, ikinci doz olarak 1 milyon 299 bin 568 doz, üçüncü doz olarak 498 bin 427 doz, dördüncü doz olarak 107 bin 92 doz, beşinci doz olarak 5 bin 586 doz, toplamda da 3 milyon 333 bin 919 doz aşı uygulaması yapıldı."

- "Vatandaşlarımız tedbirlere uymaya devam etmeli"

Özkan, uzun zamandır düşük seviyelerde seyreden vaka sayılarının son günlerde ülke geneline paralel olarak Konya'da da artmaya başladığını belirterek, "Vatandaşlarımız tedbirlere uymaya devam etmeli ve aşı konusunda hassasiyet göstermelidir. TURKOVAC aşımızın da kullanıma başlanması ile şimdi çok daha güçlüyüz. Vatandaşlarımızın aşı uygulama merkezlerine başvurarak, hiç aşı olmamışlarsa acilen aşı olmalarını, daha önce aşı olanlarında hatırlatma doz aşılarını yaptırmalarını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Konya Aşı

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