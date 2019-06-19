HABER

Konyaaltı Belediyesi’nden temizlik seferberliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 11:20 | Son Güncelleme

Konyaaltı Belediyesi İlçe genelinde temizlik seferberliği başlattı.

Konyaaltı Belediyesi’nden temizlik seferberliği

Konyaaltı Belediyesi İlçe genelinde temizlik seferberliği başlattı. Konyaaltı Belediyesi Temizlik İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü işbirliği ile 63 kişiden oluşan 11 ekip ve Park Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı 70 kişiden oluşan 4 ekip olmak üzere toplam 15 ekip İlçe genelinde temizlik çalışması yaptı

Sokak ve parklar temizlendi
Arazöz ve süperge makinesiyle cadde, sokak ve meydanlar yıkanıp süpürülüyor. Kaldırımlarda ot ve ağaç dalları budanıyor. Temizlik iş makineleri ve personel, tüm ilçe genelini kapsayacak şekilde merkez, kuzey, güney, doğu ve batı bölgelerinde konuşlandırılıyor.

Süpürülüp budanıyor
“Önce sağlık, sağlık içinde temizlik” diyen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, İlçe genelinde çok kapsamlı temizlik çalışması başlattıklarını söyledi. Yaz ayı başında başlattıkları temizlik seferliğinin sistemli şekilde sürdürüleceğini dile getiren Semih Esen “Tüm ilçeyi kapsayan bu temizlik çalışması ile amacımız bölge halkına modern ve temiz bir kent sunmak. Kentin farklı bölgelerinde çalışmalara başlayan Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı 63 kişiden oluşan 11 ekibimiz ve Park Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı 70 kişiden oluşan 4 ekibimiz, vakumlu yol süpürme, basınçlı yol yıkama ve basınçlı yol süpürme aracı ile yol ve kaldırımların üstünü sessiz bir biçimde temizliyor. Parklarımızda ağaç ve bitkiler budanıyor. Bu çalışmamız periyotlar halinde devam edecek.” dedi.

Konyaaltı Belediyesi’nden temizlik seferberliği

Konyaaltı Belediyesi’nden temizlik seferberliği

Konyaaltı Belediyesi’nden temizlik seferberliği

Konyaaltı Belediyesi’nden temizlik seferberliği

Yürürken bile yapıyoruz! Uzmanlar uyarıyor: Hepsinin nedeni bu Yürürken bile yapıyoruz! Uzmanlar uyarıyor: Hepsinin nedeni bu
ASO Teknik Koleji’nde mezuniyet sevinciASO Teknik Koleji’nde mezuniyet sevinci
Bakanlar Soylu ve Pakdemirli selin yaşandığı Çamlıktepe’deBakanlar Soylu ve Pakdemirli selin yaşandığı Çamlıktepe’de
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Az önce duyuruldu! 02.48'de başladı

Az önce duyuruldu! 02.48'de başladı

İmamoğlu'ndan TRT Haber'de önemli açıklamalar

İmamoğlu'ndan TRT Haber'de önemli açıklamalar

G.Saray'ı yıkan transfer haberi

G.Saray'ı yıkan transfer haberi

Alişan'a eşinden büyük sürpiz! Görünce şok yaşadı

Alişan'a eşinden büyük sürpiz! Görünce şok yaşadı

Hakkında soruşturma açılan Mansur Yavaş'tan açıklama

Hakkında soruşturma açılan Mansur Yavaş'tan açıklama

Erdoğan: Medyada çok önemli bir şey göreceksiniz!

Erdoğan: Medyada çok önemli bir şey göreceksiniz!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İzmir-Ankara yolu ulaşıma kapandı

İzmir-Ankara yolu ulaşıma kapandı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Katliam gibi kavganın görüntüleri ortaya çıktı!

Katliam gibi kavganın görüntüleri ortaya çıktı!

Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem

Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trabzon'dan bir acı haber daha: Ölü sayısı 4'e yükseldi

Ölü sayısı yükseldi

O ilde yaz mevsiminde bile karla mücadele devam ediyor

Burası Bitlis! Haziran ayında şaşırtan manzara

Eşinin boğazını kesmişti! Cezası belli oldu

Eşinin boğazını kesmişti! 'Boynum kıldan ince' dedi

Günlük burç yorumları 19 Haziran Çarşamba - Ay'ın zıt açılarına dikkat!

Ay'ın zıt açılarına dikkat!

İstanbul güne yağmurla başladı

İstanbul'da bu sabah!

Tekirdağ’da 42 asker 'gıda zehirlenmesi' şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

42 asker 'gıda zehirlenmesi' şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.