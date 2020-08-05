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  4. Antalya'da korkunç olay! Asansör boşluğunda cansız bedeni bulundu

Antalya'da korkunç olay! Asansör boşluğunda cansız bedeni bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2020 17:21 | Son Güncelleme

Antalya'da Konyaaltı Plajı'na vatandaşların ulaşımı sağlayan 35 metre yüksekliğindeki asansör boşluğunda 20'li yaşlarda erkek cesedi bulundu. Ceset, çevredekilerin 'kurtarın' şeklinde yardım çığlıklarının duyulmasıyla ortaya çıktı.

Antalya'da korkunç olay! Asansör boşluğunda cansız bedeni bulundu

Olay, Falez Parkı'ndan Konyaaltı Plajı'na inişi sağlayan Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait asansörde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sahil Antalya Yaşam Parkı'nda yürüyüş yapan bazı vatandaşlar, asansörden yardım istendiğini duyunca durumu hemen polis ve itfaiyeye ihbar etti. Asansörün olduğu bölgeye gelen ve inceleme yapan polis ekipleri, asansör boşluğunda bir erkek cesedi olduğunu fark etti. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin kimliği tespit edilemedi. 20'li yaşlarda olduğu değerlendiren ceset, incelemelerin ardından kesin ölüm nedeni için adli tıp morguna götürüldü.

"KURTARIN DİYE SESLER GELDİ"

Polise ihbarda bulunan Seyit Ekşi, asansör boşluğunda, ‘kurtarın’ şeklinde yardım sesleri duyduğunu belirterek, “Sesleri duyunca hemen durumu ihbar ettim. Asansör kabininde herhangi bir kırılma yoktu. O kişinin asansör boşluğuna nasıl düştüğünü bilmiyorum” dedi.
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ASANSÖRÜN 2. KATINDA AYAKKABILARI BULUNDU

Bölgede inceleme yapan polis ekipleri asansörün 2'nci katında şahsın ayakkabılarını buldu. Şahsın, nereden girdiği yönünde polis asansörün arka kısmında yer alan acil iniş merdiveninde uzun süre inceleme gerçekleştirdi.

Şahsın nasıl öldüğü hakkında başlatılan araştırma sürüyor. (İHA)
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