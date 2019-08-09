Konyaaltı Plajı'ndaki amip iddialarına belediyeden açıklama

Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü yetkilileri, sosyal medya üzerinde son günlerde paylaşılan “Konyaaltı Sahili Beach Park ve Sarısu Plajı arasında amip bulunduğu” yönünde çıkan haberle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, söz konusu alanda çok sayıda plajın bulunduğuna dikkat çekilerek, plajların 12 adedinin Mavi Bayrak ile ödüllendirildiği vurgulandı.

DENİZ SAĞLIKLI

Söz konusu bölgede 24 adet numune istasyonu bulunduğuna ve her hafta düzenli şekilde analiz yapıldığına dikkat çekilen açıklamada, 05/08/2019 tarihli son numune sonuçları incelendiğinde bölgenin ulusal ve uluslar arası standartlara uygun deniz suyu kalitesine sahip olduğunun anlaşıldığı belirtildi. İl genelinde farklı kurumlarca yürütülen çalışmalar sonucunda elde edilen verilerin deniz suyu kalitesinin halk sağlığı açısından hiçbir sıkıntı olmadığına halkın da; sosyal medyada dolaşan asılsız ve teknik bir çalışmaya dayalı olmayan haberlere itibar etmemesi istendi.