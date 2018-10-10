Konyaaltı sahilinde görüntülendi! 'Bu derinlikte nadir görülür'

Konyaaltı sahilinde dün saat 14.00 sıralarında dalış yapan Antalya Konyaaltı Sualtı Sporları Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cumhur Tuğ ve ekibi tarafından orkinos görüntülendi. Bölgede eğitim dalışı yapan dalgıçların yaklaşık 6 metre derinlikte balıkla karşılaştığını anlatan Tuğ, dalış ekibinin köpekbalığı zannederek sudan çıktığını ve kendisine bilgi verildiğini kaydetti.

Güvenlik önlemlerini alarak ekibiyle daldığını belirten Tuğ, "6 metrede balıkla karşılaştık. Yaklaşık 1.70 metre boyundaydı ve tek dolaşıyordu. Bir süre takip ettik" dedi.

Orkinosların genelde sürü halinde dolaştığını, 50- 60 metrelerde yaşadığını kaydeden Mehmet Cumhur Tuğ, "Muhtemelen fırtına nedeniyle sürüden ayrılmış. Kıyıya yakın ve bu derinlikte nadir görülür. İnsanlar için bir tehlike oluşturmuyor" diye konuştu.

ASLAN BALIĞI GÖRÜNTÜLEDİ



Mehmet Cumhur Tuğ, dalış sırasında kayalıklara yakın bölgede aynı derinlikte Hint Okyanusu ve Büyük Okyanusa özgü bir tür olan aslan balığı görüntülediklerini de söyledi. Küresel ısınma nedeniyle Kızıldeniz yoluyla bu türün Akdeniz'e geçiş yaptığını ve Antalya kıyılarında da görüldüğünü vurgulayan Tuğ, "Kesinlikle dokunulmaması gereken bir tür. İnsanlar için tehlike teşkil eder. Kıyıya yakın yerler ile 50 metre derinlik arasındaki kısımlarda yaşar. Özellikle kayalık bölgelerde yuvalanır. Denize girerken buna dikkat etmek gerekir. Çok yavaş hareket eder. Dokunulmadığı sürece zarar vermez" dedi.

Kaynak: DHA

