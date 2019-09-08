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Konya'da 2 yaşındaki bebek yatağında ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2019 14:43 | Son Güncelleme

Bebeğin, tarım işlerinde çalışan ailesiyle birlikte çadırda kaldığı öğrenildi

Konya’nın Ereğli ilçesinde ailesiyle çadırda kalan 2 yaşındaki bebek, yatağında ölü bulundu.

İlçeye bağlı Kamışlıkuyu Mahallesi'ndeki tarım işçilerinin bulunduğu bölgede kurulan çadırda yaşayan Suriye uyruklu aile, 2 yaşındaki bebekleri Muhammed Dineydil'i sabah yatağında hareketsiz şekilde buldu.

Ailesi tarafından Ereğli Devlet Hastanesine getirilen bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan ön incelemede, Muhammed'in zatürreden ölmüş olabileceği, kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonrasında belli olacağı öğrenildi.

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