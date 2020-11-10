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Konya’da 232 kişiye Covid-19 tedbirlerine uymamaktan işlem yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2020 12:19 | Son Güncelleme

Konya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Covid-19 ile mücadele kapsamında yaptığı denetimlerde tedbirlere uymayan 232 kişiye işlem yapıldı, 4 iş yeri faaliyetten men edildi.Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarında başta Covid-19 ile mücadele kapsamında 10 umuma açık iş yeri denetlendi.

Konya’da 232 kişiye Covid-19 tedbirlerine uymamaktan işlem yapıldı

Konya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Covid-19 ile mücadele kapsamında yaptığı denetimlerde tedbirlere uymayan 232 kişiye işlem yapıldı, 4 iş yeri faaliyetten men edildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarında başta Covid-19 ile mücadele kapsamında 10 umuma açık iş yeri denetlendi. İş yerlerinde bulunan 232 kişiye Covid-19 tedbirlerine uymamaktan idari işlem yapılırken, 6 iş yeri sorumlusu hakkında adli işlem başlatıldı, 4 iş yeri faaliyetten men edildi. Çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 128 kişi de yakalandı. Yapılan uygulamalarda 7 adet ruhsatsız av tüfeği ve 4 adet tabanca ele geçirildi.
Trafik ekiplerinin denetimlerinde ise 2 bin 831 araç sürücüsüne trafik kurallarına uymamaktan 1 milyon 534 bin 258 TL cezai işlem uygulandı. Denetimlerde 74 araç da trafikten men edildi.

Konya’da 232 kişiye Covid-19 tedbirlerine uymamaktan işlem yapıldı

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