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Konya’da 69 adet kaçak akıllı cep telefonu ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2020 17:32 | Son Güncelleme

Konya’nın Akşehir ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta 69 adet kaçak akıllı telefon ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, D-300 karayolu üzerinde bulunan akaryakıt istasyonu karşısındaki uygulama noktasında, Ankara plakalı bir aracı içerisinde koliler olduğunu fark edince şüphe üzerine durdurdu.

Konya’nın Akşehir ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta 69 adet kaçak akıllı telefon ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, D-300 karayolu üzerinde bulunan akaryakıt istasyonu karşısındaki uygulama noktasında, Ankara plakalı bir aracı içerisinde koliler olduğunu fark edince şüphe üzerine durdurdu. Araçta yapılan aramada, 69 kaçak akıllı cep telefonu ele geçirildi. Araçta bulunan Yusuf K. ile Suriye uyruklu Ahmat H. gözaltına alındı.
Şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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