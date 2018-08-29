Konya'da düğünde silahla ateş açanlara ceza yağdı

Konya'nın Karapınar ilçesindeki bir düğünde silahla havaya ateş açan 7 kişiye toplam 7 bin 322 lira idari ceza uygulanırken, kuru sıkı olduğu belirlenen silahlara el konuldu.

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Hasanoba Mahallesi'nde gerçekleştirilen bir düğün töreninde tabancalarla havaya ateş açılmasıyla ilgili soruşturma başlattı.

Ekiplerin araştırması sonrası, ateş açan kişilerin Süleyman B. (45), Ercan B. (43), Özcan B. (42), Veli Y. (37), Fikret U. (39), Mustafa A. (40) ve Osman B. (47) olduğu belirlendi.

"Genel tehlike yaratacak suçlar" kapsamında haklarında adli soruşturma başlatılan 7 kişiye toplam 7 bin 322 lira idari ceza uygulandı.

Ayrıca kuru sıkı olduğu belirlenen tabancalara el konuldu.

